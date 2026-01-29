Austeridad forzada

Pullaro habló sobre las finanzas de Santa Fe: caída en la recaudación y falta de crecimiento económico

El mandatario dijo que tanto los ingresos propios como la coparticipación tuvieron un descenso "real" del 11,8%. Sostuvo que el escenario recesivo a nivel nacional y con demandas sociales crecientes obliga a la provincia a "administrar con mucha austeridad".