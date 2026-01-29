Pullaro habló sobre las finanzas de Santa Fe: caída en la recaudación y falta de crecimiento económico
El mandatario dijo que tanto los ingresos propios como la coparticipación tuvieron un descenso "real" del 11,8%. Sostuvo que el escenario recesivo a nivel nacional y con demandas sociales crecientes obliga a la provincia a "administrar con mucha austeridad".
Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, este miércoles. Crédito: Guillermo Di Salvatore
El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió a la situación que atraviesan las finanzas provinciales, en la previa de una discusión paritaria que se reabrirá a principios de febrero. En declaraciones a la prensa y consultado al respecto, Pullaro aseguró que la falta de crecimiento económico en el país obliga a la provincia a manejar sus recursos con mayor austeridad.
"Vamos a sostener todo lo que podamos sostener en la medida de lo que son los índices de inflación, y como nos lo permita hoy la economía argentina. Al no haber crecimiento económico en nuestro país – explicó-, lamentablemente tenemos que administrar con mucha pero mucha austeridad. El día que se pueda aumentar (los salarios) por encima de los niveles de inflación, lo vamos a hacer", se comprometió.
Contexto
El mandatario santafesino inscribió la futura discusión salarial para el sector público en un contexto de recursos escasos y demandas sociales en ascenso.
Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe, junto al gobernador Pullaro.
"Es muy difícil administrar el estado - planteó- porque uno tiene infinitas necesidades. Nos ha aumentado la demanda social de alimentos, nos ha aumentado la demanda social de medicamentos y (aun así), ni a la provincia ni a ningún municipio o vecino santafesino le falta ni le va a faltar la comida", aseguró.
El mandatario advirtió acerca de "una caída real de la recaudación y de la coparticipación del 11,8% en términos provinciales". Y aseguró que si la gestión pudo sostener el ritmo de obra pública y el pago de salarios en término, fue por una baja en el gasto público.
Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía
"Si nosotros estamos logrando llevar adelante una política de infraestructura y de pagos salariales en función de los índices de inflación, es porque bajamos muchísimo el costo del estado y hacemos el esfuerzo posible y humano para poder lograr eso", sostuvo. Frente a ello, ratificó que avanzarán por el mismo camino trazado, "con la misma política pública de equilibrio fiscal, mucha austeridad en la administración de los recursos públicos, y obviamente, mucha honestidad".
Paritarias
Respecto de la discusión paritaria para definir la política salarial de los próximos meses, el gobierno no ha dejado trascender aún los criterios sobre los que se construirá una eventual propuesta de recomposición. Sí las fuentes consultadas por El Litoral replicaron el concepto vertido por el gobernador respecto de que las mejoras deberán garantizar que los ingresos de los trabajadores no pierdan frente a la inflación. Todos aseguraron que se honrará ese compromiso público.
Pero antes de ingresar en la discusión de la oferta 2026, las partes (gobierno y gremios) deberán evaluar cómo cerró 2025. De ese análisis surgirá si entre noviembre y diciembre se generó algún desfasaje que deba ser compensado entre inflación y aumentos salariales otorgados. Ello, a la espera del IPC (Índice de Precios al Consumidor) de enero, que se revelará a mediados de febrero.
Para los principales actores de las esferas oficiales no pasa desapercibido que casi en simultáneo con el inicio de la discusión salarial, ya estará plenamente activado el escenario político provincial a partir de la inauguración de sesiones ordinarias – por mandato de la nueva Constitución- en la Legislatura el 15 de febrero. Solía ser este mes, en medio del sopor veraniego, casi de discusión exclusiva sobre el inicio de clases y aumentos salariales. La puesta en funcionamiento de manera temprana de las cámaras parlamentarias podría propiciar la politización – también- de estas discusiones coyunturales.