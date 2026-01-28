Infraestructura educativa

Más de $544 millones para recuperar El Comercial: la obra ya tiene un 60% de avance

El gobernador Pullaro y el ministro Goity recorrieron la puesta en valor del histórico edificio de “El Comercial”. La intervención forma parte del programa Abre Escuelas y beneficia a más de 2.500 estudiantes de Santa Fe.