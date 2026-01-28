Más de $544 millones para recuperar El Comercial: la obra ya tiene un 60% de avance
El gobernador Pullaro y el ministro Goity recorrieron la puesta en valor del histórico edificio de “El Comercial”. La intervención forma parte del programa Abre Escuelas y beneficia a más de 2.500 estudiantes de Santa Fe.
La obra beneficia a más de 2.500 estudiantes de las escuelas Domingo Silva y Juana del Pino. Foto: Guillermo Di Salvatore
El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Educación, José Goity, recorrieron este miércoles las obras de puesta en valor del edificio histórico de “El Comercial”, en la ciudad de Santa Fe. Se trata de una intervención integral del programa Abre Escuelas, con una inversión superior a los $544 millones.
La obra comenzó en agosto del año pasado y ya alcanza un 60% de ejecución. El presupuesto actualizado asciende a $544.498.246,96 y contempla una recuperación edilicia profunda que busca mejorar las condiciones de enseñanza y preservar el valor patrimonial del inmueble.
El proyecto incluye la restauración completa de la fachada histórica, la recuperación y puesta en valor de aberturas originales, el reacondicionamiento de aleros y un lijado profundo de la masa muraria, además de trabajos de pintura y mejoras estructurales.
Una inversión estratégica en edificios históricos
Durante la recorrida, Pullaro destacó que la obra es posible “en función de haber ordenado las cuentas del Estado y alcanzado el equilibrio fiscal”, lo que permitió priorizar la inversión en infraestructura educativa en toda la provincia.
En ese marco, señaló la relevancia de intervenir edificios emblemáticos como “El Comercial”, por donde circulan diariamente más de 2.500 estudiantes, además de directivos, docentes y asistentes escolares de las escuelas Domingo Silva y Juana del Pino.
La intervención supera los $544 millones. Foto: Guillermo Di Salvatore
El gobernador remarcó que actualmente “hay 2.700 edificios escolares intervenidos en la provincia”, con obras de distinta escala, y subrayó que seis establecimientos públicos de Santa Fe, Rosario y Esperanza reciben intervenciones integrales por su estado crítico previo.
Recuperar la identidad y mejorar las condiciones de aprendizaje
La directora de la escuela Juana del Pino, Mariel Lorefice, valoró el carácter artesanal de la obra y sostuvo que la intervención permite “recuperar la esencia de la escuela”, con restauraciones aberturas por abertura y un fuerte cuidado del patrimonio arquitectónico.
Además, destacó el trabajo conjunto entre el Estado y la empresa adjudicataria, y señaló que la planificación permitió atravesar el proceso sin tensiones. “No tuvimos que correr detrás de la obra; la obra nos apura a nosotros”, afirmó.
Funcionarios recorrieron la puesta en valor del histórico edificio de “El Comercial”. Foto: Guillermo Di Salvatore
Por su parte, la secretaria de Coordinación y Gestión de Recursos del Ministerio de Educación, María Martín, explicó que la intervención incluye la recuperación del techo, la resolución de problemas de humedad, la mejora integral de aulas y la restauración de todas las fachadas.
De la recorrida participaron también el rector de la institución, Enrique Ruscitti, junto a autoridades educativas provinciales. Pullaro afirmó que el objetivo de la gestión es finalizar el mandato con “todos los edificios escolares en las condiciones que tienen que estar”.