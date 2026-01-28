De cara al ciclo lectivo 2026

Goity: “Tiene que haber regularidad en el aula y que haya aprendizaje”

El ministro confirmó que en los primeros días de febrero habrá reuniones por la paritaria docente, pero delegó la cuestión a la órbita de Economía. Y puso el énfasis en los desafíos pedagógicos, la capacitación y “que todos los chicos terminen tercero perfectamente alfabetizados”.