Política educativa provincial

Santa Fe lanzó el Boleto Educativo 2026 y ya superó los 88 mil registros en un día

En su primer día de funcionamiento, el programa de transporte gratuito para estudiantes, docentes y asistentes escolares alcanzó más de 88 mil registros en toda la provincia. La inscripción continuará abierta hasta mayo y el régimen rural se habilitará desde febrero.