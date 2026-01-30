El gobernador recibió a los dirigentes de Fisfe por la situación de la industria

El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, mantuvo un encuentro informal con dirigentes de la Federación Industrial de Santa Fe con quienes analizó la situación de crisis que atraviesa la industria en nuestra provincia como consecuencia de las políticas de apertura de importaciones y caída del poder adquisitivo de los salarios que han derrumbado el consumo.
La convocatoria hecha por el gobernador, que estuvo acompañado por los ministros de Gobierno, Trabajo y Producción, se desarrolló en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno este jueves por la noche donde repasaron los distintos problemas que afrontan las empresas manufactureras santafesinas, que, en algunos casos, como la metalúrgica, están funcionando muy por debajo de sus posibilidades.
“Estamos todos muy preocupados por lo que está pasando con la industria. La idea es juntarnos todos los actores de Santa Fe para ver de qué manera atemperamos las consecuencias de las políticas nacionales con las herramientas que tiene la provincia. Quedamos en seguir trabajando y probablemente la semana que viene volvamos a encontrarnos incorporando a más actores”, contó uno de los participantes del encuentro.
En la Federación destacan la predisposición del gobierno santafesino para atender las distintas situaciones que deben enfrentar; al tiempo que destacaron la fortaleza que les genera el conocer el entramado pyme industrial de la provincia porque les permite conocer de qué manera impacta en el interior de la provincia y en el crecimiento de ciudades y pueblos el desarrollo industrial.
Tras un primer semestre de recuperación, en general producto del bajo nivel de comparación con el de 2024, desde julio acumula cinco retracciones en términos interanuales y en noviembre tuvo el peor mes de 2025, con una caída del 5,4% respecto al mismo mes de 2024, de acuerdo con el informe elaborado por la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), donde el 75% del total de ramas industriales presentó una caída interanual de su nivel de producción.
Esta crisis de la industria manufacturera empezó a hacerse sentir sobre el empleo. De acuerdo con la información proporcionada por el ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe el 2026 empezó en la provincia con 3.936 trabajadores suspendidos en 44 empresas, 7 de ellas ubicadas en el centro norte provincial y el resto en el centro sur santafesino, en tanto 26 del total (casi el 60%) pertenecen al sector industrial metalúrgico, seguido por las de vigilancia privada con 8 empresas acogidas al proceso.
El biodiésel, otra mala noticia
Las malas noticias en la actividad manufacturera en la provincia son diarios, Este viernes un comunicado de la CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales informa que Europa dejará de importar biodiesel de soja o aceite de soja lo que implica para el país una pérdida de US$350 millones anuales.
“La Comisión Europea publicó recientemente un documento por el cual modifica los criterios relacionados con el riesgo de ILUC (cambio indirecto de uso del suelo) mediante la revisión de la expansión de los cultivos que se usan para producir biodiesel a nivel global”, señaló CIARA-CEC
Añadió que “como resultado de ese estudio, que puso en consulta por un par de semanas, la CE concluye que la soja ingresa por primera vez a esa categoría de alto riesgo ILUC; es decir, al mismo nivel que el aceite de palma. Esto significa que la UE no importará más biodiesel de soja o aceite de soja para uso de biodiesel para siempre. El único aceite autorizada será el de colza, que es producido en la UE”.
Esto implica que “de prosperar este proyecto y sea adoptado este año, todas las exportaciones de biodiesel de soja desde Argentina Brasil y los Estados Unidos quedarán fuera de mercado europeo, representando para el país un daño comercial de US$350 millones anuales”.