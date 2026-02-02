Recaudación enero 2026: el Estado recaudó más, pero el crecimiento muestra tensiones
La recaudación tributaria de enero 2026 alcanzó los $1.837.625 millones, con un crecimiento interanual del 22%. Aunque el número parece sólido, el informe mensual expone un esquema sostenido por impuestos internos y seguridad social, mientras se profundiza la caída de los recursos vinculados al comercio exterior.
La recaudación creció en enero, pero cayó el aporte del comercio exterior.
La recaudación tributaria de enero 2026 volvió a crecer. En números, el Estado nacional percibió $1.837.625 millones, lo que representa una suba interanual del 22%. El dato muestra expansión, pero el análisis fino del informe revela una estructura cada vez más frágil.
El crecimiento no fue homogéneo. Mientras los tributos internos sostienen el sistema, los recursos vinculados al comercio exterior muestran retrocesos que impactan en el equilibrio fiscal y en la composición real de los ingresos públicos.
El informe mensual advierte que la recaudación estuvo negativamente afectada por la desaceleración de las importaciones y por la caída en los derechos de exportación, especialmente en productos estratégicos como soja, trigo, maíz y girasol.
El Estado recauda más, pero con una estructura cada vez más concentrada.
La baja de alícuotas en derechos de exportación, definida en 2025, se reflejó de manera directa en enero. La recaudación por este concepto cayó 21,7% interanual, confirmando una pérdida estructural de recursos por retenciones.
A esto se sumó la desaceleración del comercio exterior, luego del fuerte crecimiento registrado en los primeros meses del año anterior, lo que redujo las bases de comparación y el volumen imponible.
Un sistema sostenido por la recaudación interna
El IVA neto recaudó $621.325 millones, con una suba interanual del 16,4%. El componente impositivo creció 28%, mientras que el IVA aduanero cayó 7,6%, reflejando la menor actividad importadora.
El impuesto a las Ganancias mostró una suba del 32,4%, con ingresos por $303.975 millones, impulsado por los anticipos societarios y las modificaciones en los regímenes de pago.
Los créditos y débitos bancarios alcanzaron los $107.918 millones, con un crecimiento del 31,9%, confirmando el peso del sistema financiero como fuente de recaudación.
La seguridad social volvió a ser uno de los pilares del sistema. Recaudó $599.301 millones, con una suba del 27,3%, impulsada por el aumento de salarios, la segunda cuota del aguinaldo 2025 y el crecimiento de las contribuciones patronales.
El impuesto a los combustibles sumó $33.594 millones, con una suba del 27,3%, explicada principalmente por actualizaciones impositivas.
Más recaudación, menos margen económico
El informe deja en evidencia un patrón claro: el crecimiento se apoya cada vez más en impuestos internos y aportes al trabajo, mientras se debilitan las fuentes vinculadas a la producción exportadora y al comercio internacional.
La caída en derechos de exportación, la desaceleración de importaciones y la reducción de bases imponibles externas generan un esquema fiscal más dependiente del consumo interno y de la presión impositiva doméstica.
Este modelo consolida una recaudación que crece en términos nominales, pero que revela tensiones estructurales en su composición.