La economía real bajo la lupa

Recaudación enero 2026: el Estado recaudó más, pero el crecimiento muestra tensiones

La recaudación tributaria de enero 2026 alcanzó los $1.837.625 millones, con un crecimiento interanual del 22%. Aunque el número parece sólido, el informe mensual expone un esquema sostenido por impuestos internos y seguridad social, mientras se profundiza la caída de los recursos vinculados al comercio exterior.