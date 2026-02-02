Mercado de capitales

Récord histórico en el MAV: el volumen operado creció 30% y superó los $24,5 billones en 2025

El mercado de capitales argentino cerró 2025 con cifras históricas. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, el volumen total negociado en el Mercado Argentino de Valores (MAV) alcanzó los $24,5 billones, un 30% más que en 2024 y más del doble del promedio de los últimos cinco años, impulsado principalmente por los instrumentos en pesos.