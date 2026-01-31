Alta demanda y precios firmes: la carne argentina se destacó en Gulfood 2026

La edición 2026 de Gulfood, realizada en Emiratos Árabes Unidos, cerró este 30 de enero con un balance más que positivo para la carne vacuna argentina, que volvió a posicionarse como uno de los productos más demandados del mercado internacional.
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) participó junto a empresas exportadoras en Gulfood 2026, la feria de alimentación más importante del mundo árabe. El evento cerró con un balance altamente positivo, marcado por una gran afluencia de compradores internacionales, precios firmes y un fuerte respaldo institucional.
La edición 2026 de Gulfood, realizada en Emiratos Árabes Unidos, cerró este 30 de enero con un balance más que positivo para la carne vacuna argentina, que volvió a posicionarse como uno de los productos más demandados del mercado internacional.
La muestra, considerada la feria de alimentación más importante del mundo árabe, fue la primera gran cita del calendario anual para el sector cárnico nacional.
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) participó junto a un grupo de empresas exportadoras, en un contexto de creciente competencia global pero con resultados que superaron las expectativas iniciales.
“Fue una feria con gran concurrencia y superó nuestras expectativas”, aseguró Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA.
Según explicó, además de los compradores provenientes de la región del Golfo, las empresas argentinas recibieron clientes de Europa, el norte de África y China, con operaciones concretadas a buenos precios.
Breitschmitt remarcó que el escenario internacional es cada vez más competitivo y que en Gulfood se evidenció una presencia muy activa de otros institutos de promoción de carne a nivel mundial, como el INAC de Uruguay, el MLA de Australia, el ABIEC de Brasil, además de organismos de Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Canadá y España, todos con esquemas de funcionamiento similares al del IPCVA.
La misión comercial contó con el acompañamiento del jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Martín Fernández, quien destacó la importancia estratégica de Gulfood para la exportación de carne argentina hacia Medio Oriente, África y el Sudeste Asiático.
La presencia oficial ratificó el compromiso del Estado nacional con la cadena productiva, con foco en la apertura de nuevos mercados, la mejora de las condiciones comerciales y el fortalecimiento de la competitividad del sector.
También tuvo una participación destacada el embajador argentino en Emiratos Árabes Unidos, Jorge Agustín Molina Arambarri, quien señaló que “tener un pabellón como el del IPCVA, mostrando las cualidades de nuestra carne —que la gran mayoría considera la mejor del mundo— es un orgullo personal y también un orgullo para nuestro país”.
En ese sentido, subrayó el enorme potencial del mercado halal, no solo para Emiratos Árabes Unidos sino para todo el mundo islámico.
Durante la feria, y a partir de la diversidad de compradores internacionales, se negociaron valores de referencia que reflejan el posicionamiento de la carne argentina en distintos mercados. Para China, se registraron precios de 6.400 dólares por tonelada para 23 cortes, 7.600 dólares para cuadrada y 7.800 dólares para shin shank, todos en condición costo y flete.
En Europa, el rump and loin alcanzó los 18.800 dólares, mientras que en el mercado halal el valor estimado del mismo corte se ubicó en torno a los 19.000 dólares, aunque con operaciones mayormente segmentadas por corte.
Gulfood 2026 consolidó su crecimiento y liderazgo al desarrollarse en paralelo en dos grandes predios de Dubái: el Dubai World Trade Centre y el Dubai Exhibition Centre. El sector cárnico mostró una escala sin precedentes, con la participación de los principales exportadores, productores y procesadores del mundo.
Acompañaron al IPCVA las empresas Offal Exp, Frimsa, Industrias Frigoríficas Sur, Frigorífico Rioplatense, Grupo Lequio, Frigorífico Bermejo, Azul Natural Beef, Bustos Beltran y Argall.
La Gulfood forma parte de las cuatro grandes ferias internacionales previstas en la agenda 2026 de la carne vacuna argentina. Las próximas citas serán la Sial China en mayo, la Sial París en octubre y la CIIE de China en noviembre.