Alta demanda y precios firmes: la carne argentina se destacó en Gulfood 2026

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) participó junto a empresas exportadoras en Gulfood 2026, la feria de alimentación más importante del mundo árabe. El evento cerró con un balance altamente positivo, marcado por una gran afluencia de compradores internacionales, precios firmes y un fuerte respaldo institucional.