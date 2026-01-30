Récord histórico

La carne argentina alcanzó su mayor ingreso de divisas en la historia

Impulsada por una fuerte demanda internacional y una marcada recuperación de los precios, la Argentina alcanzó en 2025 el mayor registro histórico de exportaciones de carne bovina en términos de valor. El sector cerró el año con ingresos por 3.700 millones de dólares y consolidó su presencia en los principales mercados del mundo.