En la feria Gulfood

Presencia estratégica en Medio Oriente: la carne vacuna argentina busca consolidar mercados premium

Coninagro acompaña al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en una nueva edición de Gulfood, la feria de alimentos y bebidas más importante del mundo árabe, que se desarrolla en Emiratos Árabes Unidos. La participación conjunta apunta a fortalecer la presencia de la carne vacuna argentina en mercados internacionales, promover su posicionamiento como producto premium y respaldar a las empresas exportadoras que buscan ampliar oportunidades comerciales.