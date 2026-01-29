#HOY:

Presencia estratégica en Medio Oriente: la carne vacuna argentina busca consolidar mercados premium

Coninagro acompaña al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en una nueva edición de Gulfood, la feria de alimentos y bebidas más importante del mundo árabe, que se desarrolla en Emiratos Árabes Unidos. La participación conjunta apunta a fortalecer la presencia de la carne vacuna argentina en mercados internacionales, promover su posicionamiento como producto premium y respaldar a las empresas exportadoras que buscan ampliar oportunidades comerciales.

El IPCVA participa en Gulfood junto a empresas exportadoras del sector cárnico, en un evento que reúne a miles de compradores, distribuidores y referentes de la industria alimentaria global.

La feria representa una plataforma estratégica para mostrar el potencial productivo argentino y consolidar vínculos comerciales con mercados de alto valor, especialmente en Medio Oriente y el norte de África.

Desde el stand argentino, la carne vacuna nacional se presenta como un producto de calidad diferenciada, con atributos asociados a la trazabilidad, la sanidad y los sistemas de producción que distinguen a la ganadería del país.

El acompañamiento de Coninagro al sector exportador

Desde Emiratos Árabes Unidos, el presidente de Coninagro, Lucas Magnano, destacó la importancia de acompañar al IPCVA y a las industrias que participan de la feria. “Aquí estamos, acompañando desde Coninagro al IPCVA, un instituto que integramos y que es tan importante para todos nosotros”, señaló.

Magnano remarcó que la presencia en Gulfood no solo permite posicionar a la Argentina como marca premium de carne, sino también respaldar a las empresas que están concretando negocios clave para el desarrollo del sector.

“Todo esto sin descuidar el mercado interno que se consolida con un importante consumo de alrededor de los 50 kilos por habitante por año”.“Es fundamental desarrollar mercados, generar presencia y construir imagen, con la carne como insignia productiva del país”, expresó.

“Son operaciones muy necesarias para sostener y potenciar una producción ganadera con crecimiento, que es lo que necesitamos”, afirmó.

Desarrollo de mercados y proyección a futuro

El dirigente subrayó que la promoción internacional cumple un rol central para el desarrollo del sector. “Es fundamental desarrollar mercados, generar presencia y construir imagen, con la carne como insignia productiva del país”, expresó.

Asimismo, valoró el trabajo conjunto entre el sector privado y el Estado, y felicitó a las industrias que acompañan al IPCVA, así como al Gobierno nacional por su presencia en la feria.

“Espero que continúe la promoción para seguir abriendo mercados premium que la Argentina puede abastecer con calidad, trabajo e inversión de los productores”, concluyó.

