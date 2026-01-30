La actividad económica mostró una suba mensual en diciembre

El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) presentó una variación del 0,01% en diciembre respecto al mes anterior y del -0,8% con relación al registro de diciembre 2024.
El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) registró en diciembre una variación mensual del 0,01% y y el promedio del indicador en 2025 resultó 4% superior al del año anterior
El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) presentó una variación del 0,01% en diciembre respecto al mes anterior y del -0,8% con relación al registro de diciembre 2024.
A pesar de ello, el nivel promedio del indicador para todo el año se ubicó un 4,0% por encima del promedio del año anterior.
La tasa de cambio mensual del último mes interrumpe una seguidilla de variaciones negativas que configuran un pico provisorio en febrero 2025. El dato levemente positivo de diciembre se apuntala particularmente en el desempeño del sector agrícola, que compensa la caída de importaciones, patentamientos de vehículos, recaudación y empleo.
Al analizar la Tabla 1, se observa que cuatro de los diez indicadores presentan tasas mensuales positivas. La Tabla 2, por su parte, señala que en términos interanuales son tres los indicadores que exhiben mejoras respecto al nivel de diciembre de 2024[1].
El avance mensual de labores agrícolas registra un incremento mensual de 3,3% en diciembre, la tercera de manera consecutiva.
El fuerte avance en las labores de una cosecha fina récord apuntaló al sector agrícola, que además registró también un notorio progreso en la implantación de los cultivos de la cosecha gruesa, particularmente soja y maíz. De esta manera, el indicador se ubica 16,0% por encima del nivel de diciembre 2024 y alcanza un máximo histórico.
Para la producción industrial se estima un repunte del 1,0% en el cierre de 2025 respecto del mes anterior, lo que interrumpiría nueve meses consecutivos de caídas. La variación respecto a doce meses atrás, en tanto, se estima en -4,5%, y continúa destacándose una marcada heterogeneidad al interior de las diferentes ramas.
La actividad de la construcción se recuperó levemente en diciembre, con una variación mensual del 0,1%, que permitió sostener un incremento del 1,3% en la comparación con el último mes de 2024.
Las entidades del sector mantienen expectativas más positivas para los próximos meses, particularmente apuntaladas por una evolución positiva de las autorizaciones de obra en los principales centros urbanos del país y a la expectativa de una mayor dinamización del crédito.
Las importaciones totales de bienes registraron su tercera caída mensual en diciembre, con una merma del 1,2%, mientras que la comparación con igual mes del año pasado exhibe una contracción del 1,3%. En contraposición, las exportaciones tuvieron un 2025 particularmente bueno, impulsando la balanza comercial que duplicó su volumen mensual entre junio y diciembre.
Por su parte, las ventas minoristas encadenan nueve meses consecutivos en baja, con una caída mensual en diciembre estimada en 0,1%. En la comparación con diciembre de 2024, la caída estimada para los últimos doce meses alcanza el 6,0%.
Los patentamientos de vehículos nuevos muestra una caída del 3,2% en diciembre y acumulan una merma del 6,4% respecto a diciembre de 2024. Sin embargo, gracias al buen inicio de año, el volumen patentado en todo 2025 constituye el mejor registro desde 2018.
La recaudación total del gobierno nacional volvió a presentar una contracción mensual, luego de dos meses de repunte. El dato de diciembre indica una caída del 0,6% mensual, que se explica por contracciones en la recaudación por impuestos al comercio exterior y el IVA, mientras que la variación interanual en términos reales fue del -6,9%.
El número de asalariados privados registrados presenta una merma de 0,16% mensual en diciembre, en tanto que cae un 1,5% con relación al nivel de diciembre 2024.
Por su parte, la tasa de entrada al mercado laboral presenta un incremento estimado en diciembre del 1,8%. En los últimos doce meses se estima un incremento del indicador del 8,7%, equivalente a una suba de 0,15 puntos porcentuales en el nivel de la tasa (pasó de 1,75 en diciembre de 2024 al 1,90 del último mes[2]).
Finalmente, la remuneración bruta total de los empleados privados registrados evidencia una nueva variación negativa del -1,0% en diciembre, cerrando el año con una caída estimada del 1,9% en la comparación interanual.
Los nuevos datos disponibles provocaron una corrección negativa de las estimaciones realizadas los meses previos, mientras que diciembre exhibe una variación positiva que interrumpe los siete meses anteriores de valores negativos.
Durante 2025 las variables más afectadas se relacionan con la producción industrial, el consumo minorista y el empleo registrado, mientras que el dinamismo en el sector agrícola y agroindustrial fue relevante para aminorar el efecto negativo de dichos indicadores.
Además, el índice de difusión de series coincidentes, que presenta el porcentaje de series componentes del ICA-ARG que variaron de manera positiva en los últimos seis meses, se mantuvo entre el 18% y el 22% en los últimos cuatro meses del año, por debajo de los valores de referencia que mantiene una economía en expansión.
Por su parte, el Índice Compuesto Líder de Actividad de Argentina (ILA-ARG) tuvo un cierre del 2025 más auspicioso. En diciembre la variación mensual del indicador fue del 0,5%, con nueve de los doce indicadores líderes aportando de manera positiva, valor que viene mejorando mes a mes desde septiembre.
En diciembre, destacan en su buen desempeño las variables referidas a los mercados financieros, el gasto de capital del gobierno nacional, el índice de confianza del consumidor, el índice de tipo de cambio real multilateral y los precios de materias primas de exportación.
Como contracara, continúa el deterioro de la base monetaria, las transferencias de vehículos usados y el patentamiento de maquinarias.
A pesar del debilitamiento de la actividad económica entre marzo y noviembre, en los últimos meses se observan algunos progresos que permiten mantener perspectivas más optimistas para la actividad en el comienzo de 2026. La mejoría en los indicadores líderes y el ICA-ARG ocurren en un contexto de mayor estabilidad de variables que definen buena parte de las decisiones de los agentes, como las tasas de interés y el tipo de cambio.
Es importante que este contexto macroeconómico menos volátil persista, para que continúe mejorando el clima de negocios y brinde sustento a una mejora generalizada que se difunda hacia variables clave como la actividad industrial, el empleo y el consumo.
[1] La tonalidad de colores en las tablas se gradúa en base a la mayor tasa de cambio positiva y negativa, respectivamente, que haya presentado cada serie en su último ciclo completo (valle-pico-valle).
[2] La tasa de entrada al mercado laboral es un indicador expresado en tasas porcentuales, por lo cual para la construcción del ICA-ARG la misma se introduce como diferencia, en lugar de tasa de cambio. Sin embargo, en el análisis presentamos sus variaciones como tasas de cambio porcentual, para facilitar su lectura, en lugar de diferencia de puntos porcentuales en su nivel.