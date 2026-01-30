Guía Estratégica para el Agro

Enero cierra con 66% menos de lluvias y sigue recortando el potencial de rinde de soja de 1ra

La región núcleo termina el mes con un promedio de lluvias de menos de 40 mm cuando normalmente llueve 110 mm. La falta de agua recorta particularmente el potencial de rinde del noreste bonaerense. La soja de 2da todavía mantiene chances de recuperarse si llegan nuevas lluvias. Casi la mitad del maíz tardío y de segunda se encuentra en estado regular, bajo la presión del calor y la sequía.