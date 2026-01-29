Perspectiva agroclimática: marcado ascenso térmico y precipitaciones insuficientes en gran parte del país
Según el último informe entre el 29 de enero y el 4 de febrero de 2026 el área agrícola argentina atravesará una semana de fuertes contrastes climáticos, con un inicio de temperaturas mínimas por debajo de lo normal, seguido por un rápido ascenso térmico con valores extremos, y el cierre con lluvias de variada intensidad, aunque insuficientes en amplias zonas productiva
Semana de fuertes contrastes climáticos: frío inicial, calor extremo y lluvias desparejas
La perspectiva climática comenzará con temperaturas mínimas inferiores a los valores normales en gran parte del área agrícola, como consecuencia del ingreso previo de vientos del sur. Esta situación afectará principalmente a las regiones del centro y sur del país, mientras que las zonas centro y norte mantendrán registros más elevados.
En Paraguay, el este del NOA, Cuyo, el noroeste de Corrientes y el noroeste de la Región Pampeana, las mínimas se ubicarán por encima de los 20 °C, con focos puntuales que superarán los 25 °C. En tanto, gran parte de la Mesopotamia, la Región Pampeana y Uruguay registrarán valores entre 15 y 20 °C.
Semana de fuertes contrastes climáticos: frío inicial, calor extremo y lluvias desparejas
Las zonas más comprometidas serán las áreas serranas y cordilleranas del NOA y Cuyo, donde las temperaturas descenderán por debajo de los 10 °C, con riesgo de heladas localizadas e incluso generales, especialmente hacia el oeste.
Rápido retorno del calor y máximas extremas
Con el correr de los días, los vientos del trópico retornarán con rapidez, provocando un marcado ascenso térmico sobre la mayor parte del área agrícola. Solo la franja atlántica recibirá el alivio parcial de los vientos marinos.
Semana de fuertes contrastes climáticos: frío inicial, calor extremo y lluvias desparejas
El este del NOA, el sur de la Región del Chaco, el centro de Cuyo, gran parte de la Mesopotamia, el norte y nordeste de Córdoba, el norte y oeste de la Región Pampeana y el oeste del Uruguay registrarán temperaturas máximas superiores a los 35 °C, con amplios sectores que podrían superar los 40 °C, especialmente en el norte del país.
El resto del área agrícola experimentará máximas entre 30 y 35 °C, mientras que solo las zonas serranas del oeste del NOA, Cuyo y el este de la provincia de Buenos Aires se mantendrán por debajo de los 30 °C.
Lluvias irregulares y aportes insuficientes para amplias regiones
En paralelo al aumento de las temperaturas, se prevé el paso de un frente de tormenta que dejará precipitaciones de distribución muy desigual. Las lluvias más importantes se concentrarán en gran parte del NOA, la Región del Chaco, el centro y norte de la Mesopotamia, el oeste y sur de la Región Pampeana y el norte del Uruguay.
Semana de fuertes contrastes climáticos: frío inicial, calor extremo y lluvias desparejas
En estas áreas se esperan acumulados de 10 a más de 75 milímetros, con focos de tormentas intensas, especialmente en el oeste del NOA, donde podrían registrarse precipitaciones superiores a los 150 milímetros.
Sin embargo, una porción significativa del área agrícola recibirá lluvias escasas, inferiores a los 10 milímetros, lo que mantiene la preocupación por la falta de humedad en regiones clave para los cultivos de verano.
Un escenario climático desafiante para el agro
El informe advierte que la combinación de frío inicial, calor extremo y lluvias mal distribuidas configura un escenario complejo para la producción agrícola, en un momento clave del ciclo de los cultivos. La persistencia de zonas con aportes hídricos insuficientes podría profundizar el estrés térmico e hídrico, condicionando el rendimiento potencial en distintas regiones productivas.