Informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Perspectiva agroclimática: marcado ascenso térmico y precipitaciones insuficientes en gran parte del país

Según el último informe entre el 29 de enero y el 4 de febrero de 2026 el área agrícola argentina atravesará una semana de fuertes contrastes climáticos, con un inicio de temperaturas mínimas por debajo de lo normal, seguido por un rápido ascenso térmico con valores extremos, y el cierre con lluvias de variada intensidad, aunque insuficientes en amplias zonas productiva