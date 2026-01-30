Alta mortalidad y bajo diagnóstico

Abomasitis en terneros: una amenaza silenciosa que compromete la crianza bovina

La abomasitis en bovinos es una enfermedad de rápida evolución y alto impacto en la crianza temprana de terneros, responsable de importantes tasas de mortalidad y pérdidas productivas. Especialistas advierten que se trata de un trastorno subdiagnosticado en los sistemas intensivos y destacan la importancia de la prevención a través de un manejo nutricional, sanitario y ambiental adecuado.