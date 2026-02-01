Diplomacia presidencial

Milei viaja a Florida para un nuevo encuentro con Trump en Mar-a-Lago

El presidente Javier Milei viajará a Florida el martes 10 para reunirse con Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago. El encuentro busca reforzar la alianza estratégica entre ambos líderes, en el marco de la incorporación de Argentina al Board of Peace, el nuevo organismo internacional impulsado por el exmandatario estadounidense.