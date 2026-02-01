#HOY:

Milei viaja a Florida para un nuevo encuentro con Trump en Mar-a-Lago

El presidente Javier Milei viajará a Florida el martes 10 para reunirse con Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago. El encuentro busca reforzar la alianza estratégica entre ambos líderes, en el marco de la incorporación de Argentina al Board of Peace, el nuevo organismo internacional impulsado por el exmandatario estadounidense.

Milei y Trump en una imagen de archivo que refleja el vínculo político entre ambos líderes.Milei y Trump en una imagen de archivo que refleja el vínculo político entre ambos líderes.
El presidente Javier Milei tiene previsto viajar a Florida (Estados Unidos) el próximo martes 10 para mantener un nuevo encuentro con Donald Trump en su residencia de Palm Beach, conocida como Mar-a-Lago, donde será invitado de honor.

La reunión tendrá como eje central el fortalecimiento de la alianza estratégica entre ambos dirigentes, tras la incorporación de la Argentina al Board of Peace (Junta de la Paz), el organismo internacional creado por Trump para promover procesos de paz en regiones en conflicto, con foco principal en la Franja de Gaza.

Un vínculo político que se consolida

La noticia fue confirmada por Javier Negre, amigo personal de Milei, titular de Real America’s Voice Español y propietario de La Derecha Diario, quien calificó el encuentro como “un día histórico” a través de sus redes sociales.

“El presidente Javier Milei disertará en The Hispanic Prosperity Gala del Latino Wall Street, evento en el que el director de La Derecha Diario, Javier Negre, será host, en la residencia del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, el próximo 10 de febrero”, publicó Negre en su cuenta de X.

La residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, escenario del nuevo encuentro bilateral.La residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, escenario del nuevo encuentro bilateral.

Medios internacionales señalaron que Milei logró consolidarse “como uno de los líderes extranjeros más cercanos” a Trump, un vínculo que se reflejó en distintas apariciones públicas conjuntas y en encuentros recientes, como el Foro Económico Mundial de Davos, en Alemania.

Agenda internacional y proyección global

El viaje se perfila como una de las primeras actividades internacionales de peso para Milei en 2026 y marca la continuidad de una agenda exterior alineada con la administración estadounidense.

Desde el entorno presidencial destacan que este tipo de encuentros buscan posicionar a la Argentina dentro de espacios de diálogo global, con protagonismo en temas vinculados a la paz, la seguridad internacional y la diplomacia multilateral.

