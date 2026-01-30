Estados Unidos negocia con Argentina el alojamiento de deportados

En una maniobra que profundizaría el alineamiento geopolítico entre ambas naciones, Estados Unidos y Argentina mantienen "conversaciones avanzadas" para firmar un acuerdo que permitiría a la administración de Donald Trump deportar inmigrantes de otras nacionalidades hacia el país sudamericano.
Según una investigación publicada este viernes por The New York Times, el pacto convertiría a la Argentina en un "tercer país" de acogida para expulsados que Washington no logra devolver a sus lugares de origen, ya sea por falta de relaciones diplomáticas o por la imposibilidad de obtener documentos de viaje.
Las negociaciones se dan en plena ebullición internacional por las medidas tomadas por la Casa Blanca que encuentran en la administración de Javier Milei uno de los países alineados.
Triangulación de deportados
De acuerdo a fuentes familiarizadas con la negociación citadas por el medio estadounidense, el acuerdo aún no está cerrado pero las tratativas progresan rápidamente. La iniciativa se enmarca en la agresiva campaña de deportación masiva movilizada por la administración Trump, que busca disuadir los cruces ilegales y descomprimir su sistema migratorio derivando a los detenidos hacia naciones aliadas.
En 2025 fueron deportados un grupo de argentinos desde Estados Unidos. Foto: Fernando Castro / La Nación.
Para el gobierno de Javier Milei, aceptar estos traslados representaría un gesto de alto valor para fortalecer su alianza con Estados Unidos, incluso a riesgo de contradecir su propia retórica de endurecimiento fronterizo a nivel local. El Times destaca que estas charlas ocurren mientras la Casa Rosada intensifica sus propios operativos de control migratorio y reivindica cifras récord de expulsiones.
El mecanismo de "tercer país seguro" o acuerdos similares suelen utilizarse para enviar a nacionales de países con los que Estados Unidos tiene relaciones tensas o nulas, usándolos también como mensaje disuasorio para futuros migrantes.
Antecedentes
El año pasado, la Argentina fue destino de algunos vuelos de deportación provenientes de Estados Unidos, aunque en esos casos solo con migrantes de origen argentino.
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) capturan a Alex Pretti, quien días después falleció a causa del operativo de la polémica fuerza de seguridad interior. Foto: REUTERS.
En este caso, la idea sería que a los deportados de otros países a la Argentina luego se les ofrezcan vuelos para regresar a sus naciones de origen, según la versión del diario norteamericano.
Como parte de su estrategia para acelerar las expulsiones de migrantes ilegales, una de las principales promesas de campaña de Trump, su administración recurrió a acuerdos de deportación con otros países, como ocurrió con El Salvador, cuyo presidente, Nayib Bukele, es un aliado del líder republicano.
Según la información difundida, la Argentina aceptaría a personas que hayan sido detenidas cerca de la frontera poco después de ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
La práctica contra inmigrantes se volvió uno de los puntos más controvertidos en la actualidad al interior de los Estados Unidos, con fuertes reproches al accionar de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) que provocó al menos dos muertes en sus operativos recientes.