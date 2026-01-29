Ecuador acusa al ICE de violar la inmunidad consular en Estados Unidos
El Gobierno ecuatoriano presentó una protesta formal tras un intento no autorizado de ingreso de un agente migratorio estadounidense al consulado en Minneapolis. Acusan a EE.UU. de violar la inmunidad consular y exigen garantías diplomáticas.
Ecuador acusa al ICE de violar la inmunidad consular en Estados Unidos. Crédito: Reuters.
El Gobierno de Ecuador presentó una protesta formal ante Estados Unidostras un grave incidente ocurrido en su consulado en Minneapolis, donde un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intentó ingresar sin autorización a la sede diplomática ecuatoriana.
Protestas contra el accionar del ICE en Estados Unidos. Crédito: Reuters.
El hecho
El episodio se produjo el 27 de enero por la mañana, en medio de un operativo migratorio desplegado en la ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota. Según denunció la Cancillería ecuatoriana, un agente del ICE intentó acceder a las oficinas del consulado, violando los principios básicos de inmunidad consular establecidos por la Convención de Viena.
De acuerdo con los testimonios recogidos, el personal diplomático impidió de inmediato el ingreso del agente, activando el protocolo de emergencia y recordando que las autoridades estadounidenses no tienen permitido el acceso sin autorización expresa.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador confirmó que ya entregó una nota de protesta a la Embajada de Estados Unidos en Quito, en la que exige una explicación oficial por el intento de irrupción y advierte que este tipo de acciones no pueden repetirse.
La nota califica el hecho como “una intromisión grave” que viola el principio de inviolabilidad de las sedes consulares, consagrado por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, tratado internacional que rige las relaciones diplomáticas entre Estados.
Tensión en Estados Unidos por el accionar del ICE. Crédito: Reuters.
Un contexto de tensión
El incidente ocurre en un momento de creciente tensión en Minneapolis, donde comunidades migrantes han denunciado persecuciones e intimidaciones por parte de agentes del ICE. En las últimas semanas, se intensificaron los controles, lo que provocó manifestaciones de organizaciones sociales y reclamos de representantes diplomáticos de distintos países latinoamericanos.
Desde el Gobierno ecuatoriano sostienen que la presencia del ICE en inmediaciones del consulado y el intento de ingreso ponen en riesgo la integridad de los ciudadanos ecuatorianos que acuden a realizar trámites, además de representar una amenaza al ejercicio soberano de sus funciones.
La Convención de Viena, suscrita por más de 190 países, establece que las misiones diplomáticas y consulares son inviolables, y que ninguna autoridad del Estado receptor puede ingresar sin consentimiento del jefe de misión. Solo en situaciones excepcionales —como incendios u otras emergencias graves— se puede acceder a la sede, y aun así bajo condiciones específicas.
Por eso, desde Quito remarcaron que el intento del ICE carecía de justificación legal y que no existía una situación de emergencia que habilitara una acción de ese tipo.