#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Tensión diplomática

Ecuador acusa al ICE de violar la inmunidad consular en Estados Unidos

El Gobierno ecuatoriano presentó una protesta formal tras un intento no autorizado de ingreso de un agente migratorio estadounidense al consulado en Minneapolis. Acusan a EE.UU. de violar la inmunidad consular y exigen garantías diplomáticas.

Ecuador acusa al ICE de violar la inmunidad consular en Estados Unidos. Crédito: Reuters.Ecuador acusa al ICE de violar la inmunidad consular en Estados Unidos. Crédito: Reuters.
Seguinos en
Por: 

El Gobierno de Ecuador presentó una protesta formal ante Estados Unidos tras un grave incidente ocurrido en su consulado en Minneapolis, donde un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intentó ingresar sin autorización a la sede diplomática ecuatoriana.

FILE PHOTO: People take part in a protest in solidarity with Minneapolis and against U.S. President Donald Trump and U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), in New York City, U.S., January 23, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz/File PhotoProtestas contra el accionar del ICE en Estados Unidos. Crédito: Reuters.

El hecho

El episodio se produjo el 27 de enero por la mañana, en medio de un operativo migratorio desplegado en la ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota. Según denunció la Cancillería ecuatoriana, un agente del ICE intentó acceder a las oficinas del consulado, violando los principios básicos de inmunidad consular establecidos por la Convención de Viena.

De acuerdo con los testimonios recogidos, el personal diplomático impidió de inmediato el ingreso del agente, activando el protocolo de emergencia y recordando que las autoridades estadounidenses no tienen permitido el acceso sin autorización expresa.

Mirá tambiénMinneapolis: apartan a dos agentes del ICE que mataron al enfermero Alex Pretti

Respuesta de Ecuador

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador confirmó que ya entregó una nota de protesta a la Embajada de Estados Unidos en Quito, en la que exige una explicación oficial por el intento de irrupción y advierte que este tipo de acciones no pueden repetirse.

La nota califica el hecho como “una intromisión grave” que viola el principio de inviolabilidad de las sedes consulares, consagrado por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, tratado internacional que rige las relaciones diplomáticas entre Estados.

The moment that the firearm of a man identified as Alex Pretti is retrieved from a waistband holster by a federal officer (in light grey jacket, crouched) as another officer (in green) draws his weapon, before Pretti was fatally shot in Minneapolis, Minnesota, U.S., January 24, 2026 is seen in a still image of a video obtained by Reuters. VIDEO OBTAINED BY REUTERS/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. AN UNCROPPED AND UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY. VERIFICATION LINES: Reuters was able to verify the location and date of the videos from original file metadata. Buildings, road layout, trees and utility poles which matched file and satellite imagery of the place. The Department of Homeland Security said one of his agents fired shots in Minneapolis, Minnesota on Saturday (January 24). Minnesota Governor Tim Walz confirmed a shooting by federal agents took place on Saturday (January 24).Tensión en Estados Unidos por el accionar del ICE. Crédito: Reuters.

Un contexto de tensión

El incidente ocurre en un momento de creciente tensión en Minneapolis, donde comunidades migrantes han denunciado persecuciones e intimidaciones por parte de agentes del ICE. En las últimas semanas, se intensificaron los controles, lo que provocó manifestaciones de organizaciones sociales y reclamos de representantes diplomáticos de distintos países latinoamericanos.

Desde el Gobierno ecuatoriano sostienen que la presencia del ICE en inmediaciones del consulado y el intento de ingreso ponen en riesgo la integridad de los ciudadanos ecuatorianos que acuden a realizar trámites, además de representar una amenaza al ejercicio soberano de sus funciones.

Mirá también“Quería ayudar a los demás”: quién era Alex Pretti, el hombre asesinado en un operativo de ICE en EE.UU.

Inviolabilidad diplomática

La Convención de Viena, suscrita por más de 190 países, establece que las misiones diplomáticas y consulares son inviolables, y que ninguna autoridad del Estado receptor puede ingresar sin consentimiento del jefe de misión. Solo en situaciones excepcionales —como incendios u otras emergencias graves— se puede acceder a la sede, y aun así bajo condiciones específicas.

Por eso, desde Quito remarcaron que el intento del ICE carecía de justificación legal y que no existía una situación de emergencia que habilitara una acción de ese tipo.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Ecuador
Estados Unidos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro