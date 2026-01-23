#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Operativo migratorio

Estados Unidos: ICE detuvo a un nene de 5 años en Minnesota y lo trasladó a Texas junto a su padre

El caso ocurrió en Columbia Heights, cerca de Minneapolis. La escuela denunció que los agentes usaron al menor como “carnada” y el DHS lo negó. La familia espera la definición de su situación migratoria.

Liam Conejo Ramos tiene 5 años.Liam Conejo Ramos tiene 5 años.
Seguinos en
Por: 

El operativo dejó una imagen difícil de procesar incluso para una comunidad acostumbrada a convivir con el debate migratorio en Estados Unidos: un chico de 5 años, con mochila escolar, detenido por agentes federales en la puerta de su casa en Minnesota y luego trasladado junto a su padre a un centro de detención en Texas.

El niño fue identificado como Liam Conejo Ramos y el procedimiento se realizó en Columbia Heights, al norte de Minneapolis, según comunicó el distrito escolar local en una conferencia de prensa. Las autoridades educativas sostienen que el menor fue interceptado cuando regresaba del jardín y que quedó en medio de un operativo destinado a capturar a su padre.

Mirá tambiénLista del ICE: quiénes son los 9 argentinos en el sitio “Lo peor de lo peor”

La denuncia

La superintendente Zena Stenvik afirmó que, tras frenar el vehículo en el ingreso del domicilio, los agentes le indicaron al chico que golpeara la puerta para verificar si había otras personas dentro. “Esencialmente, usaron a un niño de cinco años como señuelo”, denunció la funcionaria.

En paralelo, el distrito aseguró que no se trata de un episodio aislado: Liam sería el cuarto estudiante de sus escuelas involucrado en procedimientos migratorios recientes. Esa seguidilla, señalaron, impactó de lleno en el clima cotidiano: docentes con alumnos angustiados, familias replegadas y una caída notoria de la asistencia en algunos establecimientos.

ICE agents stand next to a boy, who a witness identified as Liam Conejo Ramos, a five-year-old that school officials said was detained in Minneapolis, Minnesota, U.S., January 20, 2026. Rachel James/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. Reuters verified the location from the road layout, buildings, and fence seen in the video and photographs which matched file and satellite imagery of the area. The date when the visuals were filmed was confirmed by the original file metadata. The school district officials said that a five-year-old was detained on Tuesday (January 20). The Department of Homeland Security said they attempted to apprehend the father of the boy on Tuesday (January 20.). THIS PICTURE WAS CROPED BY REUTERS. AN UNCROPED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY. TPX IMAGES OF THE DAYLa detención de Liam Conejo Ramos. Foto: Reuters

La situación generó un fuerte rechazo en la comunidad, que exigió explicaciones sobre el alcance del operativo y el criterio aplicado para involucrar a un niño tan pequeño. Desde el ámbito escolar, insistieron en que la escena rompe un límite simbólico: el trayecto entre la casa y la escuela, un espacio que hasta ahora se vivía como seguro.

Mirá tambiénDifundieron otro video del momento en el que un oficial de ICE mató a Renee Nicole Macklin Good

La respuesta

La versión oficial del Gobierno fue distinta. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó que el objetivo haya sido el niño y sostuvo que el operativo buscaba detener a Adrian Alexander Conejo Arias, un ciudadano ecuatoriano sin estatus migratorio regular, según el propio comunicado citado por medios internacionales.

De acuerdo a esa reconstrucción, cuando los agentes se acercaron, el padre habría escapado a pie y “abandonado” al menor, por lo que un oficial permaneció con el chico hasta completar el procedimiento. Para la administración federal, se trató de una decisión tomada “por seguridad”, no de una acción premeditada contra el niño.

Las autoridades también indicaron que, ante detenciones de adultos con hijos, se consulta si la familia desea permanecer unida o si el adulto puede designar a alguien para el cuidado del menor. En este caso, ambos terminaron bajo custodia y fueron trasladados a Texas, mientras continúa el proceso para definir su situación.

El caso escaló todavía más cuando el tema llegó a la agenda política. El vicepresidente JD Vance, de visita en Minnesota, respaldó el accionar y argumentó que detener a una persona en situación irregular no puede quedar bloqueado por el hecho de tener hijos, un planteo que reactivó la grieta en torno a la dureza de los controles.

Mientras el expediente avanza, la escena del nene con mochila quedó como síntesis incómoda de una discusión mucho más grande: la política migratoria en modo operativo, a metros del umbral de una casa y con una escuela mirando desde la vereda de enfrente.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Estados Unidos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro