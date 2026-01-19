Según la información difundida, el sitio reúne fichas con nombre, foto, lugar de detención y cargos atribuidos a cada persona, bajo el rótulo de “prioritarios” para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La iniciativa fue presentada en diciembre de 2025 y tuvo fuerte circulación en redes.
Lista del ICE: quiénes son los 9 argentinos en el sitio “Lo peor de lo peor”
Dentro de esa lista aparecen nueve ciudadanos argentinos, con casos registrados en ciudades como Las Vegas, Conroe (Texas), Miramar (Florida), Oakdale (Louisiana) e Indiana, entre otros puntos del país.
De acuerdo con la nómina, figura Vanesa Landaburu, arrestada en Las Vegas por robo y tenencia de armas; y Joaquín Acosta, detenido en Conroe, Texas, con una causa por agresión. También aparece Marlene Santaella, vinculada a una banda de robos en comercios minoristas en el estado de Maine.
El listado incluye además a Juan Nasisi-Funes, incorporado por obstrucción de una investigación e infracciones de tránsito; y a Andrés Palmero, con detenciones por hurto, asalto, drogas, armas y violaciones a la libertad condicional.
Completan la nómina María Clara Iacucci, arrestada en Florida por agresión doméstica y posesión de drogas; Marcos Ontivero, con un cargo por proxenetismo; Carlos Tealdi, condenado por posesión de material de abuso sexual infantil; y Nicolás Ortíz, detenido en Nueva York por agresión y tenencia ilegal de armas.
La difusión pública de estos perfiles se enmarca en una estrategia de comunicación que apunta a justificar operativos de detención y deportación, con foco en personas con historial delictivo. El debate, en Estados Unidos, volvió a encenderse por el alcance real de estas medidas y su impacto social.
Mientras el gobierno refuerza el mensaje de “tolerancia cero”, el listado expone un dato sensible para la Argentina: hay connacionales señalados como parte del “peor” universo criminal perseguido por el ICE, en una vidriera global que mezcla seguridad, política y efecto mediático.