#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Migración

Lista del ICE: quiénes son los 9 argentinos en el sitio “Lo peor de lo peor”

El DHS lanzó una galería con extranjeros detenidos por el ICE y marcados como prioritarios. En el listado aparecen nueve argentinos, con arrestos y causas en distintos estados.

El DHS lanzó la galería “Worst of the Worst” con perfiles de detenidos. Foto: ReutersEl DHS lanzó la galería “Worst of the Worst” con perfiles de detenidos. Foto: Reuters
Seguinos en
Por: 

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) activó una plataforma que exhibe perfiles de extranjeros con antecedentes penales recientes, dentro de una campaña que busca endurecer el control migratorio. La galería fue bautizada “Worst of the Worst” (“Lo peor de lo peor”).

Según la información difundida, el sitio reúne fichas con nombre, foto, lugar de detención y cargos atribuidos a cada persona, bajo el rótulo de “prioritarios” para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La iniciativa fue presentada en diciembre de 2025 y tuvo fuerte circulación en redes.

Lista del ICE: quiénes son los 9 argentinos en el sitio “Lo peor de lo peor”Lista del ICE: quiénes son los 9 argentinos en el sitio “Lo peor de lo peor”

Dentro de esa lista aparecen nueve ciudadanos argentinos, con casos registrados en ciudades como Las Vegas, Conroe (Texas), Miramar (Florida), Oakdale (Louisiana) e Indiana, entre otros puntos del país.

Mirá tambiénEstados Unidos: una mujer murió tras un disparo de un agente de inmigración en Minneapolis

Nueve argentinos

De acuerdo con la nómina, figura Vanesa Landaburu, arrestada en Las Vegas por robo y tenencia de armas; y Joaquín Acosta, detenido en Conroe, Texas, con una causa por agresión. También aparece Marlene Santaella, vinculada a una banda de robos en comercios minoristas en el estado de Maine.

Lista del ICE: quiénes son los 9 argentinos en el sitio “Lo peor de lo peor”Lista del ICE: quiénes son los 9 argentinos en el sitio “Lo peor de lo peor”

El listado incluye además a Juan Nasisi-Funes, incorporado por obstrucción de una investigación e infracciones de tránsito; y a Andrés Palmero, con detenciones por hurto, asalto, drogas, armas y violaciones a la libertad condicional.

Lista del ICE: quiénes son los 9 argentinos en el sitio “Lo peor de lo peor”Lista del ICE: quiénes son los 9 argentinos en el sitio “Lo peor de lo peor”

Completan la nómina María Clara Iacucci, arrestada en Florida por agresión doméstica y posesión de drogas; Marcos Ontivero, con un cargo por proxenetismo; Carlos Tealdi, condenado por posesión de material de abuso sexual infantil; y Nicolás Ortíz, detenido en Nueva York por agresión y tenencia ilegal de armas.

Mirá tambiénDifundieron otro video del momento en el que un oficial de ICE mató a Renee Nicole Macklin Good

Política migratoria

La difusión pública de estos perfiles se enmarca en una estrategia de comunicación que apunta a justificar operativos de detención y deportación, con foco en personas con historial delictivo. El debate, en Estados Unidos, volvió a encenderse por el alcance real de estas medidas y su impacto social.

Mientras el gobierno refuerza el mensaje de “tolerancia cero”, el listado expone un dato sensible para la Argentina: hay connacionales señalados como parte del “peor” universo criminal perseguido por el ICE, en una vidriera global que mezcla seguridad, política y efecto mediático.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Estados Unidos
Donald Trump

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro