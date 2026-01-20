Billie Eilish contra Trump y el ICE: “Ya no nos sentimos seguros en nuestras propias calles”

La artista estadounidense Billie Eilish fue galardonada este fin de semana en Atlanta con el Premio Martin Luther King Jr. por Justicia Ambiental, pero su discurso fue mucho más allá del medioambiente: apuntó directamente contra el expresidente Donald Trump y el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“Ya no nos sentimos seguros en nuestras casas, ni en nuestras calles”, expresó con firmeza Eilish al recibir el premio. Y agregó: “Mientras nuestro planeta sufre, nuestros vecinos son secuestrados, nuestros hermanos y hermanas son asesinados por ejercer su derecho a protestar, y nuestros derechos civiles nos son arrebatados”.
Billie Eilish contra Trump y el ICE. Crédito: Reuters.
Un fuerte posicionamiento político
Lejos de limitarse a cuestiones ambientales, la intérprete de Happier Than Ever cuestionó duramente el rumbo político del país y la falta de acceso a servicios básicos: “La atención médica, los alimentos y hasta el aire limpio están cada vez más reservados para los ricos. Está claro que proteger nuestro planeta y nuestras comunidades no es prioridad para esta administración”.
Si bien no mencionó directamente a Trump en ese fragmento, su crítica se inscribe dentro de un contexto de rechazo explícito a su figura y sus políticas, especialmente aquellas relacionadas con inmigración y represión estatal.
Eilish ya había levantado la voz semanas atrás cuando una mujer de 37 años, Renee Nicole Good, murió en Minneapolis durante una operación del ICE. La cantante compartió entonces en sus redes sociales una publicación titulada “Abolish ICE” (“Abolir el ICE”), donde calificó al organismo como un “grupo terrorista financiado y respaldado por el gobierno federal”.
También publicó una lista con decenas de nombres de personas que murieron bajo custodia del ICE durante 2025, reforzando su mensaje sobre la violencia institucional y la necesidad de reformas urgentes.
Críticas al ICE por la muerte de una mujer. Crédito: Reuters.
Activismo y juventud
A sus 24 años, Billie Eilish se ha convertido en una de las voces jóvenes más influyentes no solo en la música, sino también en el activismo social. Ambientalismo, justicia racial, derechos civiles y salud mental son algunas de las causas que ha abrazado públicamente, sin temor a incomodar al poder político.
Su discurso en Atlanta, además de recibir una ovación cerrada, volvió a posicionarla como referente de una generación comprometida, que exige respuestas ante las desigualdades y la represión.
En tiempos de polarización política en Estados Unidos, la postura de figuras públicas como Billie Eilish cobra especial relevancia. Su mensaje no solo apunta a visibilizar injusticias, sino también a movilizar a millones de jóvenes que la siguen y encuentran en ella una voz valiente y sin filtros.