Sin filtros

Mark Ruffalo encendió los Golden Globes con duras críticas a Donald Trump y al ICE

Durante la alfombra roja de los premios, el actor protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al lanzar fuertes declaraciones contra el presidente de Estados Unidos y el organismo migratorio ICE, en medio de un creciente reclamo por el asesinato de una mujer a manos de un agente federal.