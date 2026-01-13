Mark Ruffalo encendió los Golden Globes con duras críticas a Donald Trump y al ICE

La 83ª edición de los Golden Globes Awards, celebrada este domingo en Los Ángeles, no solo premió a lo mejor del cine y la televisión, sino que también sirvió como escenario para un contundente mensaje político.
Durante la alfombra roja de los premios, el actor protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al lanzar fuertes declaraciones contra el presidente de Estados Unidos y el organismo migratorio ICE, en medio de un creciente reclamo por el asesinato de una mujer a manos de un agente federal.
La 83ª edición de los Golden Globes Awards, celebrada este domingo en Los Ángeles, no solo premió a lo mejor del cine y la televisión, sino que también sirvió como escenario para un contundente mensaje político.
El reconocido actor Mark Ruffalo, nominado por su trabajo en la serie dramática “Task”, sorprendió con duras críticas dirigidas al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó como “el peor ser humano del mundo”.
Con un tono firme y visiblemente afectado, Ruffalo también apuntó contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras la reciente muerte de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años que fue abatida por un agente federal en una redada migratoria en Minneapolis.
El actor llegó a la gala con un prendedor en su solapa con la frase “Be Good”, en homenaje a Good y como parte de una campaña de visibilización impulsada por figuras del espectáculo. “No podemos mirar para otro lado cuando nuestro gobierno dispara contra ciudadanos inocentes”, declaró Ruffalo ante la prensa.
Además del actor de Hulk, otras celebridades como Natasha Lyonne, Wanda Sykes y Ramón Rodríguez también se sumaron al reclamo, portando el mismo distintivo durante la ceremonia.
Ruffalo no se guardó nada al referirse al actual mandatario, al que acusó de instaurar una cultura de odio y represión. “Trump ha sido condenado, ha impulsado políticas inhumanas y aún así hay quienes lo siguen. Es peligroso”, afirmó. Las declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron una ola de repercusiones en redes sociales y medios internacionales.
Estas palabras llegan en un contexto en el que Trump, ya de nuevo en el poder desde enero de 2025, enfrenta críticas por sus políticas migratorias y el accionar de agencias federales como ICE.
La muerte de Renee Good ocurrió durante una redada llevada a cabo por el ICE en una vivienda de Minneapolis. Según testigos, la mujer no representaba una amenaza y fue alcanzada por un disparo mientras intentaba proteger a sus hijos. El caso está siendo investigado, pero ya desató movilizaciones en varias ciudades de Estados Unidos.
Organizaciones de derechos humanos y comunidades migrantes exigen la revisión profunda de los protocolos del ICE y una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades federales.
Los Golden Globes se convirtieron así en un espacio de denuncia social. La intervención de Ruffalo y el gesto colectivo de actores y actrices reflejan una tendencia creciente: la utilización de plataformas de alcance masivo para visibilizar problemáticas urgentes, como la violencia institucional y la discriminación estructural.
El mensaje de Mark Ruffalo en los Golden Globes trascendió el espectáculo y reavivó el debate sobre las políticas migratorias en Estados Unidos. En un clima político cada vez más polarizado, su voz se sumó a la de millones que piden justicia y humanidad frente a los abusos del poder.