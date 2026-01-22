Autopsia en Texas: un cubano bajo custodia del ICE murió por asfixia y lo investigan como homicidio
Geraldo Lunas Campos, de 55 años, falleció el 3 de enero en el centro Camp East Montana, en El Paso. Un informe forense indicó compresión en cuello y torso. El caso se suma a otras muertes recientes en la misma instalación.
Geraldo Lunas Campos, de 55 años, falleció el 3 de enero en el centro Camp East Montana
El fallecimiento de un inmigrante cubano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos abrió una nueva investigación en Texas, luego de que la autopsia determinara que la causa de muerte fue asfixia por compresión y que el hecho encuadra como homicidio.
La víctima fue identificada como Geraldo Lunas Campos, de 55 años, quien murió el 3 de enero mientras estaba detenido en Camp East Montana, un centro federal ubicado en El Paso. El informe del examinador médico del condado señaló lesiones compatibles con una intervención física que terminó con la vida del detenido.
Según la documentación forense citada por medios locales, la asfixia se produjo por compresión del cuello y el torso, y el cuerpo presentaba marcas de fuerza en distintas zonas. En paralelo, testigos indicaron que el hombre estaba esposado cuando se produjo el episodio dentro de la instalación.
Geraldo Lunas Campos, de 55 años, falleció el 3 de enero en el centro Camp East Montana
Informe forense
La noticia tomó dimensión pública en las últimas horas, en medio de crecientes cuestionamientos sobre las condiciones de detención en centros migratorios del sur de Estados Unidos. El caso quedó bajo revisión de organismos locales y federales, mientras el informe médico aporta una definición clave sobre el desenlace.
En el reporte, se detalla que el detenido fue atendido tras un evento crítico dentro del centro, pero el giro de la autopsia reorientó el análisis hacia la actuación del personal durante la contención. La calificación de “homicidio” no equivale, por sí sola, a una condena penal automática, pero sí implica que la muerte se produjo por acciones de terceros.
La secuencia completa del incidente, según reconstrucciones preliminares, aún está bajo investigación y podría derivar en peritajes adicionales, pedidos de cámaras internas y declaraciones formales de los involucrados.
Versión oficial
En un comunicado difundido días después del fallecimiento, el ICE informó que Lunas Campos atravesaba un cuadro de angustia y que el personal intervino ante un presunto intento de autolesión. La agencia sostuvo que la emergencia se produjo bajo custodia y que se activaron protocolos de asistencia.
Camp East Montana, en El Paso, quedó bajo investigación tras el fallecimiento del cubano. Foto: Reuters
Más tarde, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende el ICE, reforzó esa línea explicativa al señalar que se trató de un episodio vinculado a una crisis del detenido. En ese contexto, una portavoz del organismo, Tricia McLaughlin, describió a Lunas Campos como un “extranjero ilegal” con antecedentes penales, una caracterización que también fue incluida en comunicaciones oficiales.
El caso, sin embargo, tomó un nuevo rumbo con la evaluación del examinador médico, que introdujo elementos técnicos difíciles de conciliar con un cuadro exclusivamente autoinfligido.
Un centro bajo lupa
La muerte de Lunas Campos se suma a otros fallecimientos recientes en la misma instalación, lo que encendió alertas entre legisladores estadounidenses y organizaciones de derechos humanos. Un reporte de medios públicos en Texas señaló que tres detenidos murieron en los últimos dos meses en East Montana Detention Facility, en El Paso, un dato que empujó reclamos por mayor supervisión externa.
En ese marco, el foco se amplió: ya no se trata solo del resultado final, sino también de cómo se aplican las maniobras de sujeción, qué protocolos se activan ante crisis de salud mental y cuánto control real existe sobre el uso de la fuerza en espacios cerrados.
Mientras el expediente avanza, el caso vuelve a exponer el costado más sensible del sistema de detención migratoria en Estados Unidos: la delgada línea entre contención, asistencia y responsabilidad ante una muerte bajo custodia.
El informe forense dejó una conclusión contundente. Lo que falta ahora es responder, con precisión, qué ocurrió en esos minutos y quiénes estuvieron en condiciones de evitarlo.