Detención migratoria

Autopsia en Texas: un cubano bajo custodia del ICE murió por asfixia y lo investigan como homicidio

Geraldo Lunas Campos, de 55 años, falleció el 3 de enero en el centro Camp East Montana, en El Paso. Un informe forense indicó compresión en cuello y torso. El caso se suma a otras muertes recientes en la misma instalación.