Minneapolis: apartan a dos agentes del ICE que mataron al enfermero Alex Pretti

La escena ocurrió el sábado 24 de enero en Minneapolis, en medio de una marcha contra las redadas migratorias. En ese contexto, el enfermero Alex Pretti, de 37 años, terminó inmovilizado en el suelo y recibió disparos que le causaron la muerte.
Dos efectivos federales quedaron en licencia administrativa tras el operativo en el que murió el enfermero de veteranos, de 37 años, durante una marcha contra redadas migratorias en Minneapolis.
La escena ocurrió el sábado 24 de enero en Minneapolis, en medio de una marcha contra las redadas migratorias. En ese contexto, el enfermero Alex Pretti, de 37 años, terminó inmovilizado en el suelo y recibió disparos que le causaron la muerte.
Tras el hecho, el Departamento de Seguridad Nacional dispuso la licencia administrativa de los agentes federales involucrados, un paso que se aplica de manera automática mientras se revisa el procedimiento y se reúnen evidencias.
En un reporte preliminar compartido con legisladores, la revisión interna indicó que hubo forcejeo y que un agente gritó “¡tiene un arma!” antes de que se efectuaran los disparos. El documento, de todos modos, no dio conclusiones definitivas sobre responsabilidades.
Las grabaciones registradas por testigos y cámaras corporales quedaron en el centro del debate público. En las imágenes se observa que el arma que portaba Pretti estaba en su cintura y fue retirada durante el tumulto, en segundos previos a los tiros.
La muerte del enfermero encendió nuevas protestas en distintas ciudades, con reclamos por el despliegue de fuerzas federales en operativos migratorios y por el uso de agentes enmascarados en manifestaciones urbanas.
Mientras avanza la investigación, la tensión política se trasladó al Congreso y a los gobiernos locales. El caso volvió a poner bajo la lupa la estrategia de endurecimiento migratorio y el margen de actuación de los equipos federales en el terreno.
El nombre de Pretti, convertido en bandera para los manifestantes, se suma a una lista de episodios recientes que dispararon denuncias, pedidos de transparencia y exigencias de sanciones si se comprueban abusos.