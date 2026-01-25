Control migratorio

“Quería ayudar a los demás”: quién era Alex Pretti, el hombre asesinado en un operativo de ICE en EE.UU.

Alex Pretti, de 37 años, falleció tras recibir múltiples disparos durante una intervención de agentes federales en Minneapolis. Su familia lo describió como un enfermero dedicado y cuestionó la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional.