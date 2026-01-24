Vía Truth Social

Trump respalda a las fuerzas federales tras el tiroteo en Minneapolis y culpa a autoridades locales

El nuevo tiroteo en Minneapolis reaviva la discusión sobre el uso de la fuerza y el rol del gobierno en la seguridad pública. El presidente, en su red social opinó al respecto y compartió una imagen del arma que, según la versión oficial, portaba la víctima y cuestionó duramente a las autoridades locales por su oposición a los operativos.