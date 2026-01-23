Operativo migratorio

“Queremos que salga mi nieto”: habló la familia del niño detenido con su papá en EE.UU.

Los abuelos y tíos de Liam Conejo Ramos, de 5 años, hablaron en Quito tras la detención del niño y su padre en Minnesota. Aseguran que la familia pidió asilo en 2024 y rechazan la versión oficial.