Agentes de inmigración matan a un hombre en medio de un operativo en Minneapolis
Un hombre murió este sábado tras recibir disparos. Una fuerte presencia de fuerzas federales ha provocado tensiones y protestas en las últimas semanas por el despliegue de programas de control migratorio.
Un agente federal usa gases lacrimógenos para dispersar a las personas reunidas cerca de la escena donde agentes federales dispararon fatalmente a un hombre mientras intentaban detenerlo. REUTERS/Evelyn Hockstein
Un hombre murió este sábado en Minneapolis tras recibir disparos de agentes federales de inmigración durante un operativo en la ciudad de Minnesota, en el norte de Estados Unidos, donde una fuerte presencia de fuerzas federales ha provocado tensiones y protestas en las últimas semanas por el despliegue de programas de control migratorio.
Qué ocurrió y el contexto del operativo
El incidente se registró en la mañana del 24 de enero de 2026, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras fuerzas federales intervinieron en un operativo en el vecindario sur de Minneapolis. Según el jefe de policía local, Brian O’Hara, un hombre de 37 años fue baleado durante el enfrentamiento y falleció posteriormente.
La presencia de agentes federales, enviada por la administración estadounidense como parte de una ofensiva migratoria en la ciudad, ya había generado protestas y tensión social después de otro tiroteo letal anterior en enero, cuando una mujer adulta fue abatida por agentes del mismo organismo.
Agentes federales en medio de gases lacrimógenos en el lugar donde dispararon fatalmente a un hombre mientras intentaban detenerlo. REUTERS/Tim Evans
Detalles del enfrentamiento
Autoridades federales y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmaron que el hombre estaba armado con una pistola semiautomática y resistió el intento de desarme, obligando al uso de la fuerza letal por parte de los agentes presentes. Videos y testimonios recogidos en redes muestran un altercado físico en el que varias personas estuvieron involucradas antes de los disparos.
Sin embargo, este relato oficial fue recibido con escepticismo por parte de residentes y manifestantes, que compartieron grabaciones mostrando a la víctima reducida en el suelo momentos antes del tiroteo, lo que generó dudas sobre la proporcionalidad de la respuesta de los oficiales.
Agentes federales hacen guardia mientras la gente se reúne y se manifiesta. REUTERS/Evelyn Hockstein
Reacciones políticas y sociales
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó el hecho como “atroz” y solicitó al gobierno federal el fin de la operación migratoria en la ciudad, con el argumento de que la presencia de miles de agentes está incrementando la violencia en medio de la ya delicada situación social.
También se registraron protestas espontáneas en el lugar del suceso, con cruzamientos entre manifestantes y personal de seguridad, uso de gases irritantes y cierres parciales de áreas públicas como respuesta a la indignación ciudadana.
Voces de distintos sectores expresaron condenas y pedidos de transparencia en la investigación, mientras que defensores de derechos humanos señalaron que estos hechos se suman a un patrón de uso excesivo de la fuerza por parte de unidades federales en operaciones relacionadas con inmigración.
A person gestures as community members gather at the scene where federal agents fatally shot a man while trying to detain him, in Minneapolis, Minnesota, U.S., January 24, 2026. REUTERS/Tim Evans
Escenario previo y acumulación de tensiones
El episodio se da en un clima de creciente conflicto en Minneapolis desde que el 7 de enero una mujer de 37 años fue también fatalmente baleada por un agente del ICE durante una redada migratoria, un hecho que ya había provocado protestas y rechazo público.
Esa violencia acumulada ha generado un fuerte debate en la región sobre la estrategia de las redadas, la presencia de agentes federales sin entrenamiento comunitario y el impacto de estas acciones en las comunidades locales.
La muerte del hombre en Minneapolis profundiza la crisis y el debate sobre la política migratoria y el uso de la fuerza por parte de agentes federales en Estados Unidos, en un contexto de fuertes tensiones sociales y cuestionamientos sobre transparencia y rendición de cuentas. Las autoridades locales y estatales han pedido la retirada de los operativos y la apertura de investigaciones independientes para esclarecer las circunstancias de este y otros hechos similares que han marcado la agenda pública esta semana.