Críticas internas y presión internacional

Donald Trump endurece su política migratoria en Minneapolis: seguridad, política y derechos humanos

El presidente de Estados Unidos intensificó su política migratoria con una fuerte presencia del ICE en la ciudad de Minneapolis. En menos de un mes, dos ciudadanos fueron asesinados durante operativos de la agencia federal, generando protestas, tensiones diplomáticas y divisiones dentro del Partido Republicano. El analista Joaquín Bernardis analizó en CyD Litoral el trasfondo político y las implicancias de este avance represivo.