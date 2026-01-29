Donald Trump endurece su política migratoria en Minneapolis: seguridad, política y derechos humanos

En un año electoral clave y con un discurso centrado en la “mano dura”, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la ciudad de Minneapolis, Minnesota.
El presidente de Estados Unidos intensificó su política migratoria con una fuerte presencia del ICE en la ciudad de Minneapolis. En menos de un mes, dos ciudadanos fueron asesinados durante operativos de la agencia federal, generando protestas, tensiones diplomáticas y divisiones dentro del Partido Republicano. El analista Joaquín Bernardis analizó en CyD Litoral el trasfondo político y las implicancias de este avance represivo.
En menos de 30 días, dos personas murieron por disparos de agentes federales, generando una fuerte reacción social y política. El analista Joaquín Bernardis advirtió, en diálogo con CyD Litoral, que la avanzada responde a una estrategia electoral, pero también a una señal de poder interna frente al Partido Demócrata.
El caso de Renée Nicole Good, una mujer que fue asesinada dentro de su camioneta durante un operativo en el sur de Minneapolis, y el de Alex Jeffrey Pretti, un enfermero acribillado tras intentar mediar en un conflicto con agentes del ICE, marcaron un punto de quiebre. Las imágenes de ambos episodios recorrieron el país y encendieron la protesta ciudadana.
Bernardis analizó el contexto: “Este programa migratorio se da principalmente en Minneapolis, donde la población ya habla de una cacería. Han creado mecanismos para alertarse entre vecinos sobre la presencia de ICE, como disparar alarmas de autos o redes comunitarias. Es una ciudad en estado de alerta permanente”.
“El estado de Minnesota es políticamente clave”, explicó Bernardis. “El gobernador es Tim Walz, ex compañero de fórmula de Kamala Harris, candidata demócrata en las elecciones pasadas. Es un territorio simbólico para Trump, que decidió enfocarse allí desde el comienzo del año como parte de su campaña electoral”.
Además, señaló que el ICE no necesita orden judicial para actuar, lo que lo convierte en un organismo con gran capacidad operativa bajo la órbita del Poder Ejecutivo: “Es su caballito de batalla en política migratoria. Como no depende del sistema judicial, actúa por órdenes administrativas del presidente. Y Trump tiene las riendas”, subrayó.
Uno de los episodios más graves ocurrió cuando agentes del ICE intentaron ingresar por la fuerza al consulado de Ecuador en Minneapolis, lo cual fue frenado por la seguridad diplomática ecuatoriana. “Estuvo a nada de ser un escándalo internacional. Recordemos que los consulados son territorio extranjero y el ICE no puede entrar legalmente”, explicó Bernardis.
La avanzada migratoria también generó incomodidad dentro del propio oficialismo. “Hay sectores del Partido Republicano más tradicional que no ven con buenos ojos estas medidas. Sobre todo en los estados del sur y la costa, donde empieza a generar rechazo incluso entre votantes propios”, advirtió el analista.
Trump, sin embargo, defendió los operativos, responsabilizó a las autoridades locales por el caos y anunció cambios en la cúpula del ICE. Mientras tanto, el impacto en la población migrante se profundiza.
Otro dato que preocupa es que Estados Unidos planea enviar agentes del ICE a cooperar con fuerzas europeas en eventos internacionales, como los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán. “Eso generó resistencia en Europa. No quieren importar un modelo represivo que hoy está en el centro del escándalo en Estados Unidos”, explicó Bernardis.
Desde Minneapolis, la avanzada del ICE refleja el eje central de la estrategia de Donald Trump en su segundo mandato: controlar la narrativa migratoria, mostrar firmeza y apuntar a estados simbólicos. Pero las consecuencias ya son visibles: muertes, tensión diplomática y protestas que exigen un replanteo urgente de los límites entre seguridad y derechos humanos.