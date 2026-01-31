Qué es el Argentina Week, el evento estadounidense que argumenta el nuevo viaje de Milei

El pasado fin de semana, aún con la estela del Foro Económico Mundial de Davos, una de las embajadas argentinas adelantaba que el presidente de la Nación, Javier Milei, ya sumaba un nuevo viaje al exterior.
El presidente argentino regresa al país norteamericano en marzo. El embajador Oxenford brindó detalles de las cuatro jornadas en las que se buscarán nuevas inversiones.
Se trata del 13° aterrizaje en Estados Unidos desde el comienzo de su gestión. En este caso el destino será Nueva York, dónde desde el 9 de marzo hasta el 12 se desarrollará el Argentina Week, un evento dedicado a la búsqueda de inversiones.
El embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro “Alec” Oxenford, publicó un comunicado anunciando la presencia del país en La Gran Manzana. El mismo fue compartido por el líder de La Libertad Avanza en X.
Oxenford define el evento como “el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente” donde se presentará a “inversores globales las principales oportunidades que hoy ofrece la Argentina”.
Las sedes serán el nuevo edificio de JP Morgan, en la sede de Bank of America, y el el Consulado Argentino en Nueva York, con la participación en la organización conjunta de Kazeck.
“Tecnología, energía, minería, agroindustria, ciencia e innovación, sector farmacéutico y sector nuclear, entre otros: los referentes de cada industria expondrán en primera persona por qué la Argentina vuelve a posicionarse como un destino competitivo para el capital global”, publicó Oxenford y agregó: “El programa incluirá también personalidades de renombre internacional que analizarán cómo los cambios geopolíticos están reconfigurando las cadenas de valor y reposicionando al hemisferio occidental, con impacto positivo directo en la Argentina”.
Las disertaciones pasarán desde el ámbito internacional, privado y público. Participarán como conferencistas más de 50 chairmen y CEOs de compañías, sumados a las intervenciones de el Canciller Pablo Quirno, el Ministro de Economía, Luis Caputo, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni y el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Desde el rol de socios especiales para financiar y aportar desde la logística, se destaca a Citi, US Chamber of Commerce, AmCham y AS/COA.
El presidente argentino tiene fecha confirmada para el mes de marzo, pero ya el 10 de febrero podría estar en Estados Unidos y con Mar-a-Lago, la residencia de Trump, como destino.
La Hispanic Prosperity Gala 2026, organizada por la plataforma Latino Wall Street en Palm Beach, Florida.
Milei podría compartir lista con Jorge Masvidal, campeón de UFC; Peter Lamelas, embajador estadounidense en Buenos Aires; el político brasileño Eduardo Bolsonaro; Alex Bruesewitz, asesor de Trump; el ex alcalde neoyorkino Rudy Giuliani; el vicegobernador de Florida, Jay Collins; el escritor, empresario y político Vivek Ramaswamy; el estratega Roger Stone, y las conductoras de televisión Andrea Linares, Myrka Dellanos, Carolina Rosario, Carolina Tejera y Melany Mille.