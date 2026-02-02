Fondos, clima y dólar

Maíz y trigo recuperan atractivo mientras la soja queda atada al clima

Con exportaciones récord de trigo, fuerte demanda internacional y una comercialización de maíz que se acelera, los granos argentinos encuentran oportunidades en un contexto global volátil. La soja, en cambio, enfrenta un escenario más frágil por el estrés hídrico en la zona núcleo.