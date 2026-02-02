El maíz argentino gana competitividad y acelera la comercialización de la nueva campaña
La comercialización del maíz de la campaña 2025/26 muestra un fuerte dinamismo, con ventas anticipadas y fijación de precios en niveles récord para esta altura del año. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, la mayor competitividad del FOB argentino frente a otros orígenes impulsa la demanda exportadora, en contraste con una soja que avanza con mayor cautela.
Mientras la soja se frena, el maíz lidera la comercialización del nuevo ciclo agrícola
El mercado internacional de maíz atraviesa un momento particular. Estados Unidos continúa liderando el mercado spot, apalancado en una cosecha récord que supera las 430 millones de toneladas y una oferta abundante que posiciona al Golfo de México como el origen más competitivo en el corto plazo.
FOB competitivo y demanda exportadora disparan las ventas de maíz 2025/26
En lo que va de la campaña, los embarques estadounidenses alcanzan las 32 millones de toneladas, un volumen 10 millones superior al del ciclo anterior y 88% por encima del promedio de los últimos diez años.
Este escenario se ve reforzado por la depreciación del dólar, que tocó mínimos de cuatro años frente a otras monedas, otorgando un plus de competitividad a los granos norteamericanos. La fuerte oferta de Estados Unidos logró compensar con creces la menor disponibilidad desde el Mar Negro y Sudamérica.
Dificultades en el mercado disponible argentino
En este contexto de precios internacionales poco atractivos para la oferta local, la originación de maíz en el mercado argentino enfrenta dificultades en el corto plazo.
Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), para la campaña 2024/25 se comprometieron 35 millones de toneladas, 7 millones menos que en el ciclo previo y apenas el 70% de la producción estimada.
Esto implica que aún quedarían sin contrato alrededor de 7 millones de toneladas, un volumen tres veces superior al del año pasado, a pesar de que durante enero el precio pizarra Rosario se ubicó entre 188 y 200 dólares por tonelada. La situación cobra relevancia a pocas semanas del inicio formal de la campaña 2025/26, considerando las limitaciones logísticas y de almacenamiento.
A diferencia del mercado disponible, la campaña 2025/26 muestra una dinámica completamente distinta. La comercialización del maíz nuevo se aceleró con fuerza y ya se encuentran comprometidas 12 millones de toneladas, el mayor volumen en cuatro años y casi el doble que a esta misma altura del año pasado.
En las últimas tres semanas, el ritmo de operaciones se intensificó notablemente, con 3,5 millones de toneladas negociadas. Se trata del mayor volumen operado para la nueva campaña en comienzos de año en al menos los últimos catorce años.
Este impulso también se refleja en la fijación de precios: entre contratos forward y futuros, cerca de 10 millones de toneladas ya cuentan con cobertura, duplicando los niveles observados en campañas recientes.
Un FOB competitivo que tracciona la demanda
El principal factor detrás de este comportamiento es la competitividad del maíz argentino en el mercado exportador. Para la cosecha nueva, el FOB argentino se ubica entre 6,3 y 8 dólares por tonelada por debajo del estadounidense, posicionándose como el origen más competitivo entre marzo y mayo.
Brasil, por su parte, no ingresará con la safrinha hasta junio o julio, mientras que Estados Unidos ya estará transitando la segunda mitad de su campaña, con mayores costos logísticos.
No obstante, el mercado sigue de cerca la evolución climática en Argentina. Algunas zonas del norte santafesino y oeste cordobés ya muestran condiciones regulares según SAGyP, en un momento clave para los maíces tempranos. Si bien existe un piso productivo, el clima se consolida como una variable central para la formación de precios y el ritmo comercial.
Soja: ventas anticipadas estables y auge en futuros
En contraste con el maíz, la soja nueva muestra un avance más moderado en el mercado físico. Las ventas anticipadas de la campaña 2025/26 totalizan 4,8 millones de toneladas, alrededor del 10% de la producción esperada, un nivel alineado con el promedio de los últimos años.
Sin embargo, la operatoria en el mercado de futuros alcanza máximos históricos para esta altura, lo que indica una preferencia por la cobertura financiera frente al compromiso físico.
El clima también juega un rol clave en la oleaginosa, con focos de sequía en el sur bonaerense, La Pampa, Entre Ríos y el oeste cordobés, mientras Brasil avanza con la cosecha y mantiene estimaciones récord, aunque con disparidades regionales.
Por último, el trigo mostró subas relevantes en Chicago, impulsadas por el frío extremo en Estados Unidos, Rusia y Ucrania, sumado a elevados niveles de sequía en áreas clave del trigo de invierno estadounidense. Aunque no se registraron daños confirmados, la incertidumbre climática elevó la volatilidad y llevó a subas del 5% semanal en el contrato de CBOT.
A esto se sumó la depreciación del dólar, que mejoró la competitividad de los granos estadounidenses y sostuvo los precios. El mercado ingresa así en una etapa claramente climática, donde las expectativas sobre la oferta futura jugarán un rol decisivo en la evolución de las cotizaciones.