Récord de ventas anticipadas

El maíz argentino gana competitividad y acelera la comercialización de la nueva campaña

La comercialización del maíz de la campaña 2025/26 muestra un fuerte dinamismo, con ventas anticipadas y fijación de precios en niveles récord para esta altura del año. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, la mayor competitividad del FOB argentino frente a otros orígenes impulsa la demanda exportadora, en contraste con una soja que avanza con mayor cautela.