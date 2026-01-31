Commodities

La industria aceitera argentina registró en 2025 un volumen récord de procesamiento de oleaginosas

La agroindustria argentina cerró el 2025 con un hito histórico en materia de industrialización, al procesar oleaginosas por un récord de 47,6 Mt. Fue clave el buen nivel de oferta de soja y girasol. La capacidad ociosa fue la más baja desde 2011.