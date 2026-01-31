Los cultivos de verano transitan estadios críticos con expectativas moderadas

Las lluvias registradas durante los últimos días sobre el oeste bonaerense y el sur de Córdoba generaron una mejora en la disponibilidad hídrica de los suelos, aportando alivio a distintos cultivos de la campaña gruesa.
Las precipitaciones registradas en el oeste de la provincia de Buenos Aires y el sur de Córdoba permitieron mejorar la disponibilidad hídrica en zonas clave del área agrícola. En este contexto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó avances significativos en la siembra de soja y maíz, mientras continúan la cosecha de girasol y la implantación de sorgo, con resultados condicionados por la evolución climática.
Así lo indica el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que detalla el estado de la soja, el maíz, el girasol y el sorgo en un escenario marcado por precipitaciones desiguales y la necesidad de nuevos aportes de agua.
Si bien el impacto fue positivo en algunas regiones, el organismo advierte que será clave la continuidad de las lluvias, especialmente en áreas que ingresan en períodos críticos de definición de rendimiento.
La siembra de soja se encuentra prácticamente finalizada, alcanzando el 99,5 % del área proyectada, con los últimos avances concentrados en el norte del área agrícola. En cuanto a la condición del cultivo, el 83,8 % presenta un estado Normal a Bueno, lo que representa una leve caída de 2,3 puntos porcentuales respecto del informe anterior.
En términos hídricos, el 64 % del área mantiene una condición Adecuada a Óptima, tras un descenso intersemanal de 2,6 puntos porcentuales. En paralelo, el 30 % de la soja de primera ya inició su período crítico, principalmente en los núcleos productivos, donde se requieren nuevas precipitaciones para sostener el potencial de rinde.
Por su parte, la soja de segunda, cuya siembra está próxima a concluir, muestra que el 16,4 % del área implantada ya se encuentra en floración (R1), aunque bajo condiciones hídricas limitantes, lo que genera incertidumbre sobre su evolución.
La siembra de maíz con destino a grano comercial también se encuentra cerca de completarse. Luego de un avance intersemanal de apenas 4,1 puntos porcentuales, condicionado por la falta de piso en el norte del país, ya se implantó el 97,2 % del área proyectada.
Las lluvias recientes tuvieron un impacto positivo especialmente en el oeste de Buenos Aires y el sur de Córdoba, beneficiando principalmente a los planteos tardíos. En el caso del maíz temprano, el 53 % del área transita desde el llenado de granos en adelante, con una condición Normal a Buena en el 82,8 % de los lotes.
En tanto, los planteos tardíos se encuentran entre etapas vegetativas y reproductivas tempranas y, pese a las condiciones variables de humedad, mantienen una condición Normal a Buena en el 88,3 % del área. No obstante, el informe remarca que el cereal continúa a la espera de lluvias generalizadas sobre el centro y sur del área agrícola para atravesar los estadios críticos.
La cosecha de girasol avanzó de manera lenta durante la última semana, con un progreso intersemanal de 2,3 puntos porcentuales, alcanzando el 24,2 % del área apta. En la región del NEA, la recolección continúa demorada por la falta de condiciones adecuadas de suelo, especialmente en Santiago del Estero.
En contraste, en el Centro-Norte de Santa Fe se registró un avance significativo del 18,5 %, favorecido por mejores condiciones climáticas. Sin embargo, en zonas como el Centro-Norte de Córdoba, Núcleo Norte y Entre Ríos, los progresos fueron más moderados.
A pesar de estas diferencias regionales, los rendimientos obtenidos hasta el momento se ubican por encima del promedio de las últimas cinco campañas, e incluso superan los máximos históricos en el NEA y Córdoba.
No obstante, la ausencia de lluvias en el sur agrícola durante el último mes provocó una caída sostenida del área en condición Buena a Excelente, lo que impacta negativamente en las expectativas. En este contexto, la Bolsa mantiene su proyección de producción en 5,8 millones de toneladas.
Finalmente, la siembra de sorgo granífero avanzó solo 3,5 puntos porcentuales en la última quincena, alcanzando el 86,8 % de las 900.000 hectáreas proyectadas.
En el centro del área agrícola, mientras los lotes más adelantados comienzan el llenado de granos, el grueso del cultivo transita etapas vegetativas y reproductivas tempranas, con presencia significativa de pulgón amarillo, aunque conservando en general una buena condición de cultivo.