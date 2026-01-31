Informe de la Bolsa de Cereales

Los cultivos de verano transitan estadios críticos con expectativas moderadas

Las precipitaciones registradas en el oeste de la provincia de Buenos Aires y el sur de Córdoba permitieron mejorar la disponibilidad hídrica en zonas clave del área agrícola. En este contexto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó avances significativos en la siembra de soja y maíz, mientras continúan la cosecha de girasol y la implantación de sorgo, con resultados condicionados por la evolución climática.