Lines por Lavagna

Caputo confirmó al nuevo titular del INDEC y puso un freno al debut del renovado índice de inflación

El ministro de Economía ratificó el recambio en la cúpula del organismo estadístico nacional y justificó la postergación del IPC con canasta actualizada, ante la posibilidad de que el cambio metodológico “opaque” el proceso de desinflación.