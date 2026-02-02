Renunció Marco Lavagna al frente del INDEC en la previa del nuevo dato de inflación

Marco Lavagna renunció este lunes a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y generó preocupación dentro del organismo, especialmente por producirse a pocos días de la publicación de los primeros datos de inflación calculados con la nueva metodología.
Lavagna había asumido al frente del Indec el 30 de diciembre de 2019 y su gestión estuvo atravesada por el objetivo de sostener la normalización del sistema estadístico nacional. Durante su paso por el organismo, se mantuvieron criterios de continuidad técnica y transparencia, en línea con el proceso iniciado tras los años de intervención que afectaron la credibilidad de las cifras oficiales.
Su salida se da en medio de “ruidos internos” por el congelamiento de salarios en el instituto, que tensó la relación con los trabajadores, y en un momento especialmente delicado desde el punto de vista técnico, a pocos días de la difusión del primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado con la metodología renovada.
Cambios en el IPC ynuevaponderación
La actualización del indicador inflacionario implica modificaciones relevantes. Entre ellas, la adopción de la clasificación Coicop 2018, que amplía a 13 las divisiones de consumo relevadas, incorporando el rubro “Seguros y servicios financieros”.
La actualización del IPC incorpora cambios en ponderación y nuevas categorías de consumo.
Además, el nuevo esquema utiliza como base la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-18, lo que permite una ponderación más actualizada de los patrones de consumo de la población. Este cambio metodológico es considerado clave para reflejar con mayor precisión la evolución de los precios en la economía.
Reclamosdeindependencia
La renuncia de Lavagna generó preocupación entre los trabajadores del organismo. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Indec expresaron su inquietud por el momento elegido para el alejamiento del director.
La salida del funcionario se produce a pocos días de la difusión del nuevo IPC.
El delegado gremial Raúl Llaneza advirtió: “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a 8 días de la salida del IPC con la nueva ponderación”. En ese marco, desde el sindicato reiteraron su reclamo histórico por un “Indec independiente del poder político”.
Las miradas ahora están puestas en cómo impactará este cambio de conducción en el funcionamiento del organismo y en la continuidad del proceso técnico en marcha, especialmente en un contexto donde los datos oficiales de inflación ocupan un lugar central en el debate económico y político.