Agenda de alto interés para el Gobierno

El temario de extraordinarias anticipa un febrero de alto voltaje en el Congreso

Gobernadores en alerta por el impacto de la Reforma Laboral en sus arcas y gremios que anticipan pelea en la calle. Fuerte debate por la baja en la edad de imputabilidad. El segundo mes del año marcará el pulso de un año intenso que busca posicionar a las fuerzas políticas ante la contienda electoral de 2027.