Turismo en cifras

El país viajó más en 2025 y dejó un rojo de 4.054 millones de dólares

El INDEC informó que el gasto del turismo emisivo más que duplicó al receptivo y, así, la balanza del año cerró con déficit. Además, el organismo advirtió que este reporte es el último bajo el esquema actual de difusión por cambios en el convenio de financiamiento.