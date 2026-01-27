El país viajó más en 2025 y dejó un rojo de 4.054 millones de dólares
El INDEC informó que el gasto del turismo emisivo más que duplicó al receptivo y, así, la balanza del año cerró con déficit. Además, el organismo advirtió que este reporte es el último bajo el esquema actual de difusión por cambios en el convenio de financiamiento.
Durante 2025, más de 18 millones de argentinos salieron del país y la balanza comercial cerró con déficit.
El informe de Estadísticas de Turismo Internacional publicado este lunes por el INDEC confirmó que 2025 cerró con déficit en la balanza: el gasto total del turismo receptivo fue de USD 3.110,0 millones, mientras que el turismo emisivo alcanzó USD 7.164,2 millones, con un saldo final negativo de USD 4.054,2 millones.
En términos de flujos de viajeros —tomando los totales anuales de los pasos relevados por la ETI—, arribaron 2.876,5 miles de turistas no residentes y se contabilizaron 5.959,6 miles de salidas al exterior de turistas residentes. El saldo quedó en contra por -3.083,1 miles de turistas.
También hubo una brecha marcada en las noches de estadía. El INDEC registró 37.208,4 miles de pernoctaciones de turistas no residentes, contra 78.204,7 miles de turistas residentes.
La comparativa entre arribos y salidas de turistas durante el 2025 dejó un saldo comercial negativo en las arcas nacionales. Foto: REUTERS / Agustin Marcarian.
El detalle del gasto ayuda a entender por dónde se fue (y por dónde entró) la plata. En el turismo receptivo, los dólares se repartieron principalmente entre gastronomía (31,2%) y alojamiento (22,4%), seguidos por compras (13,5%) y paquetes turísticos (10,8%), entre otros rubros.
En el turismo emisivo, el mayor peso lo tuvo alojamiento (27,5%), con gastronomía (23,0%) y compras (17,6%) en el podio, además de paquete turístico (17,6%) y transporte.
Diciembre reforzó el déficit
El último mes de 2025 reforzó la tendencia. En diciembre ingresaron 887,8 miles de visitantes no residentes por todas las vías (con 535,8 miles de turistas y 352,0 miles de excursionistas). Mientras que las salidas al exterior incluyeron 1.277,7 miles de visitantes residentes, con 705,1 miles de turistas y 572,6 miles de excursionistas. Así, el saldo negativo de 389,9 miles de visitantes internacionales, explicado por déficits tanto en turistas como en excursionistas.
El mapa de diciembre también mostró de dónde llegaron y hacia dónde se fueron. Entre los turistas que ingresaron al país, el informe ubicó a Europa (17,6%), Brasil (16,6%) y Chile (15,4%) como los principales orígenes. Para los argentinos que viajaron al exterior, el sesgo fue todavía más regional: el 77,0% del turismo emisivo se dirigió a países limítrofes, con Brasil (24,7%) y Chile (21,3%) al frente.
El INDEC publicó el flujo de turistas y sus orígenes durante el último año.
En cuanto a la modalidad de viaje, el turismo receptivo de diciembre indicó que el 48,4% llegó por vía aérea, 37,3% por vía terrestre y 14,3% por vía fluvial/marítima. En el emisivo, el reparto fue más parejo: 45,7% terrestre, 41,8% aérea y 12,5% fluvial/marítima.
En el detalle de la vía aérea, diciembre también dejó un saldo negativo. En el último mes del año se estimaron 259,4 miles de llegadas de turistas no residentes, una baja interanual de 3,4%, y 294,9 miles de salidas de turistas residentes, un salto de 25,0%. Un déficit, por esa vía, de 35,5 miles. El peso de Ezeiza y Aeroparque siguió siendo determinante: 87,7% de las llegadas de no residentes se concentró allí, y 85,0% de las salidas de residentes también.
En series desestacionalizadas, el INDEC marcó que en diciembre la cantidad de turistas no residentes cayó 6,6% respecto del mes anterior y la tendencia-ciclo mostró una variación negativa de 0,2% contra noviembre. Para turistas residentes, la desestacionalizada también bajó (-2,5%) y la tendencia-ciclo retrocedió -1,5%.
Cambia el índice en 2026
Tal como se había dicho en noviembre, el INDEC confirmó en este informe que a partir de enero de 2026 habrá cambios en la difusión que impactarán en la presentación de la información y su periodicidad
El organismo a cargo de Marco Lavagna aclaró que tras “dos décadas ininterrumpidas” de trabajo conjunto, no se renovó el convenio de financiamiento con la actual Secretaría de Turismo y Ambiente que conduce Daniel Scioli.
Aclaró, asimismo, que las estadísticas de turismo internacional basadas en los registros migratorios no tendrán modificaciones, pero sí se reformulará la operación de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), con una reprogramación en el calendario anticipado.
Y subrayó que el cierre del convenio no afecta los datos que sirven de insumo para Cuentas Nacionales y Cuentas Internacionales, que “están asegurados”. En ese marco, remató: “este informe constituye el último del sector bajo el actual esquema de difusión”.