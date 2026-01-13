Empleo, reforma y tensión fiscal

Báscolo: “Santa Fe está un paso adelante en la discusión por la reforma laboral”

El ministro de Trabajo de la provincia analizó los límites de la modernización laboral que impulsa Nación, advirtió sobre la informalidad y la falta de empleo privado registrado, y defendió los incentivos fiscales santafesinos para promover la creación de puestos de trabajo, con foco en las pymes.