Enero de intensa actividad

El Gobierno acelera la agenda de reformas, pero la reacomoda

La “modernización” laboral encabeza la lista, mientras se negocia su contenido. La resistencia de gobernadores modera la reforma tributaria. Milei quiere tratar las propuestas del Consejo de Mayo en el período ordinario y anticipa avanzar sobre “600 mil decretos que traban la economía”.