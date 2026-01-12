Santilli y Zdero, en la misma sintonía sobre la reforma laboral

El gobierno nacional puso primera en las negociaciones políticas por la reforma laboral, a un mes de que la Cámara de Senadores retome la discusión del proyecto que fue pospuesto en diciembre para priorizar el Presupuesto 2026.
A un mes de que se reabra el debate en extraordinarias, el Ministro del Interior viajó a Resistencia para reunirse con el gobernador de Chaco, en el marco de la ronda de encuentros con mandatarios provinciales aliados a la administración libertaria.
Este lunes, el Ministro del Interior, Diego Santilli, dio el primer paso formal en el inicio de un raid provincial con el que busca “atraer voluntades” de la oposición dialoguista de cara al reinicio de las sesiones extraordinarias.
Santilli desembarcó en Resistencia, Chaco, para reunirse con el gobernador Leandro Zdero, con el foco puesto en el proyecto de “modernización laboral” que es presentada como la primera de las reformas de “segunda generación” de la administración libertaria.
El oficialismo planea avanzar con la letra fina del texto final, que ya cuenta con dictamen de mayoría, para llevarlo al recinto en la segunda semana de febrero, tarea a cargo de la jefa de bloque en la Cámara alta, Patricia Bullrich. En el mismo sentido, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a la primera reunión de mesa política del año para el viernes.
Tras el encuentro, el funcionario nacional y el mandatario chaqueño mantuvieron un breve contacto con la prensa y marcaron "sintonía" en el acompañamiento de la provincia a las propuestas del presidente Javier Milei.
Zdero es uno de los gobernadores más cercanos a La Libertad Avanza que tuvo en las legislativas de octubre un armado electoral en alianza con el oficialismo, de que obtuvo 46% convirtiendo a Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider en senadores.
Consultado sobre si respalda la reforma laboral, el gobernador fue directo y eligió el tono de diagnóstico. “En el contexto que está el país, repetir las viejas recetas es asegurarse volver a fracasar. Por eso esta reforma es una herramienta central para recuperar competitividad y generar empleo formal, porque permite adecuar normas pensadas para otra realidad productiva”, sostuvo.
El mandatario provincial planteó que el objetivo es “necesitar reglas que acompañen a quienes quieren invertir y producir, incorporando flexibilidad, capacitación y modernización”. En esa línea, buscó enmarcar la discusión laboral dentro de un paquete más amplio de “herramientas” para la competitividad chaqueña entre las que citó el alivio tributario local al sector privado.
Luego enlazó ejemplos de la agenda propia con la reforma laboral como parte de la modernización necesaria para atraer inversiones. En esa línea, sumó un argumento productivo: “Estamos pensando en soluciones integrales… como esta reforma laboral que, si se la logra de manera consensuada, puede favorecer la diversificación productiva chaqueña para atraer inversiones en agroindustria, energía y economía del conocimiento”, dijo.
En otra formulación, el gobernador de Chaco reforzó su sintonía con el rumbo fiscal: “Si miramos la reforma laboral y hacia dónde quiere ir el país, que es bajar el Riesgo País y equilibrio fiscal, sinceramente estamos en sintonía”, expresó, y remató: “Aportar a una nueva ley laboral es importante porque las recetas del pasado nos llevan a los mismos resultados de siempre”.
Por su parte, Santilli buscó resaltar la sintonía del temario provincial con los objetivos nacionales: “Estas profundas coincidencias con el gobernador para generar empleo privado genuino, que es la base para ordenar las cuentas públicas”, ponderó.
En ese marco, advirtió que la relación entre Nación y Chaco es “clave” para “impulsar un cambio estructural” en la matriz productiva “porque nadie puede seguir dependiendo de transferencias o endeudamiento para cubrir desequilibrios”.
El titular de Interior ató el debate laboral a un panorama más amplio: “la reforma laboral y el nuevo esquema productivo forman parte de una misma estrategia”. Y lo vinculó a las deudas y desequilibrios fiscales: “cambiar la matriz productiva no es un eslogan, sino la única forma de aumentar ingresos propios, reducir la dependencia del Estado y dar previsibilidad a largo plazo”.
Asimismo, reforzó la idea de que el proyecto impactará en economías provinciales: aseguró que “esta reforma va a ser muy importante para las provincias” porque “va a dinamizar sectores claves”, como “energía, minería, agro, industria del conocimiento y generar nuevos empleos”.
Y redondeó: “Sin empleo privado no hay desarrollo posible, y sin desarrollo no se resuelve el problema de la deuda. Chaco tiene recursos y capacidad, pero necesita un marco normativo moderno y una relación madura con la Nación para ponerlos en valor”.
El viaje a Chaco fue la segunda parada de un “rally federal” que Santilli inició la semana pasada con una visita a Chubut, donde mantuvo agenda con el gobernador Ignacio Torres, en medio de los incendios que afectan a las localidades de El Hoyo y Epuyén. En ese marco, Santilli celebró el compromiso chubutense para acompañar la Reforma del Código Penal, aunque reconoció que no hubo definiciones concretas respecto del proyecto de modernización laboral, debido a la magnitud de la situación ambiental.
La hoja de ruta de Santilli incluye para este martes un encuentro con el pampeano Sergio Ziliotto en Casa Rosada. Esta reunión se dará en medio del anuncio entre La Pampa y el Gobierno nacional para comenzar a saldar la deuda millonaria que el Estado mantiene con la caja previsional de su provincia; un tema que abarca a varias jurisdicciones que no transfirieron su caja y reclaman que se salde la compensación adeudada desde las arcas nacionales.
Luego, el jueves, el ministro tiene previsto un viaje a Mendoza para verse con Alfredo Cornejo, otro gobernador “amigable” para el oficialismo, acelerando el inicio de la estrategia para consolidar consensos en torno a la reforma laboral que se tratará en el Congreso.