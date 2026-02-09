Extraordinarias

Reforma laboral: con apoyos "encaminados", el Gobierno negocia la letra chica a horas de la sesión

A las puertas del inicio del debate en el Senado, la Casa Rosada se muestra confiada en conseguir la media sanción y acelera los diálogos finales con aliados, con el capítulo fiscal como punto más sensible y la CGT en la vereda de enfrente con movilización confirmada.