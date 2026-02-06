Sesiones extraordinarias

Se recalienta el debate por la reforma a la ley de Glaciares en Argentina

Llegaría al recinto del Senado la próxima semana. Aunque cuenta con más apoyo político que otros proyectos, recibe objeciones de ambientalistas, juristas y científicos. Entre el proteccionismo, el desarrollo productivo, la necesidad de un marco jurídico claro y la cuestión federal.