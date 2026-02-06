El 11 a las 11

El Senado puso fecha y hora al debate por la reforma laboral

Fue oficializada la convocatoria con el proyecto de Modernización Laboral como único tema. La CGT desestimó una huelga general y resolvió una movilización al Congreso. El Gobierno ajusta la estrategia para garantizar los votos de un texto que todavía está “bajo llave”.