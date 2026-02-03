Designación diplomática

El pliego de Fernando Iglesias ya está en el Senado para su tratamiento en extraordinarias

El Ejecutivo envió el expediente a la Cámara alta para formalizarlo como embajador extraordinario y plenipotenciario. Tras la nominación “en comisión”, ahora empieza el trámite formal que tiene como primer asunto la conformación de la Comisión de Acuerdos.