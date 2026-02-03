El pliego de Fernando Iglesias ya está en el Senado para su tratamiento en extraordinarias
El Ejecutivo envió el expediente a la Cámara alta para formalizarlo como embajador extraordinario y plenipotenciario. Tras la nominación “en comisión”, ahora empieza el trámite formal que tiene como primer asunto la conformación de la Comisión de Acuerdos.
El Gobierno envió al Senado el pedido de acuerdo para la designación Fernando Iglesias.
En el marco del inicio de las sesiones extraordinarias, el Honorable Senado de la Nación recibió el expediente por el cual el Poder Ejecutivo solicita el acuerdo para la designación de Fernando Adolfo Iglesias como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina.
El trámite ingresó registrado como expediente 175/25, remitido mediante el Mensaje N.º MEN-2026-3-APN-PTE, con las firmas del presidente Javier Milei y el Canciller Pablo Quirno.
La remisión del pliego se hizo en los términos del artículo 5° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N.º 20.957 y sus modificatorias, que establece que estas designaciones deben contar con el acuerdo del Senado.
De esta manera, el procedimiento quedando registrado para su tratamiento parlamentario. A partir de ahora, el Senado deberá dar inicio al procedimiento previsto, que incluye el análisis en comisión y la posterior consideración del pliego en el recinto para la prestación del acuerdo constitucional.
Tratamiento de la designación
El pliego deberá pasar por la Comisión de Acuerdos del Senado, que tiene pendiente su conformación. Hasta el año pasado era presidida por Guadalupe Tagliaferri, cuyo mandato venció en diciembre, un dato agrega incertidumbre. Una posibilidad que maneja el oficialismo es que esa comisión sea también presidida por Patricia Bullrich, que ya se encarga de Trabajo, donde se concentra el objetivo principal del Gobierno: la reforma laboral.
En cuanto al calendario, en el oficialismo circula una posibilidad concreta: llevar el pliego al recinto el jueves 11 de febrero, en una sesión que también podría incluir la modernización laboral y la modificación a la Ley de Glaciares. Si ese esquema prospera, el despacho debería estar listo a más tardar el miércoles 10.
El pasado 8 de enero, por medio del decreto 6/2026, el Poder Ejecutivo Nacional procedió a la designación de Iglesias "en comisión" como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Reino de Bélgica con el fin de asegurar la representación diplomática ininterrumpida en dicho país", bajo el argumento de que el receso parlamentario volvía “necesario” asegurar la representación diplomática ininterrumpida ante el Reino de Bélgica. En paralelo, el Gobierno también lo nombró embajador ante la Unión Europea por el decreto 18/2026.
Según los considerandos, Iglesias —que se desempeñó durante los últimos dos años como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados— “reúne las condiciones de idoneidad, experiencia y trayectoria profesional necesarias” para el cargo. La lectura oficial es simple: continuidad, control del frente externo y una señal de orden en medio de la agenda caliente.
Primeros movimientos
El domingo 25 de enero debutó en el cargo con una accidentada jornada que describió en sus redes. Luego, el jueves 29 anunció en sus redes una de sus primeras acciones: "presenté ante Bernd Spanier, Subdirector de Protocolo del SEAS (Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea), una copia de las cartas credenciales dirigidas por el Presidente Javier Milei a Antonio Costa, Presidente del Consejo Europeo, y a Ursula von der Leyen, Presidente de la Comisión Europea, para acreditarme como Embajador Argentino ante la Unión Europea", publicó en X.
Iglesias ya se muestra activo en la embajada.
En relación con el Acuerdo Mercosur-UE, el propio Iglesias se encargó de fijar posición pública a través de su cuenta de X. El día de la firma en Asunción, compartió una publicación celebrando: “Empezamos a dejar definitivamente atrás la paradoja del nacionalismo, que dice que somos los mejores del mundo pero no podemos competir con nadie”.
Esta semana, en un extenso mensaje dirigido a Jorge Fontevecchia por críticas a su designación, defendió su perfil y su vínculo con Europa: “Tanto Bélgica como la Unión Europea aprobaron mi designación en tiempo récord”, afirmó, y agregó que del tratado “me ocupo desde hace años”, enumerando antecedentes académicos y de gestión. Cerró con una frase que también funciona como señal interna: “ya estoy en Bruselas trabajando a full con el excelente equipo diplomático”.
Tras la votación del Parlamento Europeo para judicalizar, Iglesias confrontó el diagnóstico de “freno” esgrimido por algunos periodistas. “No se frenó nada”, dijo replicando artículos de distintos medios, contra los que apuntó: “Son los mismos que hace un año decían que cualquier tipo de acuerdo era imposible. Y los mismos que la semana pasada decían que el acuerdo ya estaba completamente aprobado. Ahora dicen que se frenó, aunque todavía no entró en vigor, y confunden las intenciones de los diputados que votaron la moción con su efecto real”.