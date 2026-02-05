A las puertas del tratamiento en el Senado

El gobierno nacional sale a explicar la "modernización" laboral

Mientras sigue la negociación en el Congreso y con gobernadores, el secretario de Trabajo aclaró que la reforma “no quita ningún derecho”. Puso el foco en la jornada laboral, las vacaciones, el fondo para despidos y los salarios “dinámicos”.