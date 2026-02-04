El pampeano Ziliotto estuvo con Adorni y Santilli y pidió que se abra el debate por la Reforma Laboral
La ronda de intercambios entre la Nación y los jefes distritales continúa. Después de dos postergaciones, el ministro de Interior y el jefe de Gabinete recibieron en Balcarce 50 al primer mandatario de La Pampa, quien hizo varios pedidos en materia de deudas; en torno a las reformas y por los incendios en su provincia.
El pampeano Ziliotto estuvo con Adorni y Santilli y pidió que se abra el debate por la Reforma Laboral
A horas de otra reunión de la Mesa Política libertaria en pos de convertir en ley la Modernización Laboral, el ministro del Interior Diego Santilli y el jefe de Gabinete Manuel Adorni recibieron en Casa Rosada -tras dos postergaciones- al gobernador del PJ pampeano, Sergio Ziliotto.
Al salir del encuentro el mandatario provincial, que pese a su buena relación con Cristina Kirchner ha decidido sostener el diálogo con el poder central, les explicó a los periodistas acreditados en Balcarce 50 que, “a principios del año pasado el gobierno nacional hizo un decreto firmado por el presidente Milei donde llamaba a las provincias a trabajar en conjunto para determinar un esquema de consolidación de deudas recíprocas. Las partes informaron la deuda que está consolidada y lo que quedó en la provincia de La Pampa es que el Gobierno nacional le debe -a valores actuales- más de 400.000 millones de pesos y que La Pampa no le debe nada”, destacó.
Ziliotto sumó que “a partir de ahí empezamos a recuperar una parte a través de cobrar parte de la deuda previsional por la no transferencia de las cajas provinciales, y en ese sentido estamos avanzando a ver de qué manera podemos achicar esa deuda. Por supuesto, primero con recursos que son del Gobierno nacional, que tienen que ver con compensar gastos que hizo la provincia en virtud del retiro del Estado nacional, principalmente en lo que es la obra pública”.
El pampeano reclamó deudas: dijo que Nación le debe más de $400.000 millones a La Pampa.
En ese contexto, el pampeano expuso que, “como el decreto mismo plantea establecer compensaciones, nosotros hemos solicitado la transferencia de una operatoria de 636 viviendas PROCREAR que la provincia de La Pampa está dispuesta a terminar, adjudicar y administrar, y a la vez se fijó el tema de las rutas nacionales. Se comprometieron a seguir avanzando en ello. Creo que en eso esperamos tener unas buenas noticias dentro de poco", afirmó.
Acerca de la Modernización Laboral que ya se empieza a tratar en el Congreso de la Nación en el período de sesiones extraordinarias (del 2 al 27 de febrero), el caudillo pampeano expresó -haciendo foco en el capítulo que pretende disminuir tributos coparticipables del Impuesto a las Ganancias para sociedades comerciales-: "Es un artículo que impacta en las provincias, pero no es el principal. Una reforma laboral tiene que beneficiar a todos, y que se debata eso sin que participen -o hayan participado inicialmente en la redacción- tanto los trabajadores como las Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas), creo que le da un marco de sectorialidad que no se condice”.
Ziliotto sumó: “Se los planteé en la reunión a Adorni y Santilli; habría que ampliar el debate, buscar que aporten los trabajadores, la CGT lo ha planteado, yo estuve reunido con CAME también. El sector de las Pymes tampoco ha sido consultado, creo que son reformas que son necesarias, pero necesitan la participación de todos los actores, sino va a seguir siendo una ley que no va a tener asidero. Por supuesto siempre hay que plantear que la generación de trabajo no pasa por la modificación de una ley que tiene que ver por las relaciones laborales, tiene que ver con la economía. Por eso creo que esto no soluciona absolutamente nada, menos como está, y creo que ese debate debe incluir a mayor cantidad de actores", sentenció el dirigente peronista.
También llevó pedidos por incendios: ayuda para alambrados, infraestructura rural y animales.
Asimismo, Ziliotto llevó a la mesa del ministro coordinador y el titular de la cartera del Interior pedidos por los siniestros ígneos en su distrito. “Nosotros, como siempre todos los veranos, tenemos por cuestiones climáticas el desarrollo de incendios principalmente en lo que es la zona del oeste provincial, donde está El Caldenar, el monte bajo más hacia el oeste y en muchos casos también en pasturas que tiene que ver con la mayor incidencia productiva”, contextualizó el gobernador que agregó: “En eso le hemos planteado al Gobierno nacional, en el marco del DNU que sacaron en virtud de lo que plantearon los gobernadores patagónicos, una ayuda que seguramente y sin ninguna duda se hará en la provincia de La Pampa destinado a compensar la infraestructura rural que ha sido afectada por el fuego, que son los alambrados -que es de un costo muy importante- como la pérdida de animales. Queremos que eso sea un apoyo para el sector productivo como para reconstruir lo antes posible su capital de trabajo", reclamó.
Este miércoles, mientras en Casa de Gobierno se reúnan los popes de La Libertad Avanza para analizar estrategias que eviten sorpresas en el recinto el 11 de este mes, fecha en la que la jefa de bloque violeta, Patricia Bullrich, pretende que se debatan y aprueben los cambios en el rubro del trabajo, en el Consejo Federal de Inversiones se darán cita algunos gobernadores -de manera presencial y otros de manera virtual- con el objetivo de repasar el mismo tema.
Algunos de los denominados díscolos podrían participar del cónclave. Desde el CFI, además del mismo Ziliotto (La Pampa), se le dijo a El Litoral que podrían estar Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires); Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa).
Habrá que ver cuántos y quiénes podrían ser los acuerdistas que se sienten a la mesa deliberativa de las provincias que ya se ha juntado en su totalidad para armar en conjunto una ley de reparto de impuesto a los combustibles líquidos y de Aportes del Tesoro Nacional. Proyectos que no atravesaron el filtro del PEN o del propio Congreso, y que continúan formando parte de las peticiones que tienen los caciques territoriales. En los pasillos del palacio rosado, se especula con una posible convocatoria de los ministros de economía de las provincias. El Palacio de Hacienda ya realizó este tipo de entrevistas cuando necesitó avanzar con otras medidas legislativas de la administración central que requirieron el aval de la mayoría de los gobernadores.