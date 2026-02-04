Casa Rosada con gobernadores

El pampeano Ziliotto estuvo con Adorni y Santilli y pidió que se abra el debate por la Reforma Laboral

La ronda de intercambios entre la Nación y los jefes distritales continúa. Después de dos postergaciones, el ministro de Interior y el jefe de Gabinete recibieron en Balcarce 50 al primer mandatario de La Pampa, quien hizo varios pedidos en materia de deudas; en torno a las reformas y por los incendios en su provincia.