Javier Milei realizó el trámite del nuevo DNI electrónico y el pasaporte argentino

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este martes por la siesta la presentación del nuevo DNI electrónico y la actualización del pasaporte argentino,
Los documentos incorporan chip de seguridad y policarbonato para evitar falsificaciones. El Presidente encabezó el acto junto a Karina Milei y el ministro Diego Santilli.
El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este martes por la siesta la presentación del nuevo DNI electrónico y la actualización del pasaporte argentino,
Se trata de renovados documentos que incorporan tecnología de última generación para elevar los estándares de seguridad y que el propio mandatario estrenó durante el acto.
“El Presidente Javier Milei participó de la presentación del nuevo DNI electrónico y cambios en el pasaporte argentino”, indica un comunicado oficial en X desde la cuenta de la Oficina del Presidente.
“Ambos documentos se inscriben en un proceso de modernización integral del sistema de identificación argentino impulsado por el Gobierno Nacional, que incorpora tecnología de última generación y hace prácticamente imposible la falsificación”, agrega el mensaje.
La ceremonia contó con la participación de la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli.
La iniciativa se enmarca en un proceso de modernización integral para colocar al país entre los estándares más altos del mundo en confiabilidad documental.
El nuevo DNI representa un cambio histórico al estar fabricado en policarbonato, lo que mejora su durabilidad, e incluye un chip electrónico seguro. Este dispositivo almacena los datos del titular de forma encriptada y permite validar la identidad sin necesidad de acceder a bases de datos externas, haciendo que la falsificación sea "prácticamente imposible".
Por su parte, el renovado pasaporte argentino también suma páginas de policarbonato y grabado láser en la hoja de datos, además de nuevos elementos de seguridad visibles y no visibles. Con esta actualización, el documento de viaje alcanza el máximo estándar global, alineándose con los sistemas utilizados por los países más avanzados.