Mejora la seguridad

Cambios en el DNI y el pasaporte: qué modificaciones anunció el Gobierno

El Registro Nacional de las Personas aprobó una actualización del Documento Nacional de Identidad electrónico, que incorpora cambios en su diseño, datos visibles y medidas de seguridad. La medida apunta a reforzar la protección de la identidad y adecuar el documento argentino a los estándares internacionales de viaje y verificación.