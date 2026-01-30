Gobierno Nacional

Nuevos aumentos en los combustibles desde febrero: cuánto subirán la nafta y el gasoil

El Ejecutivo nacional resolvió diferir nuevamente la aplicación plena de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La medida busca contener el impacto en los precios y acompañar el proceso de desaceleración inflacionaria, aunque establece incrementos parciales durante febrero y marzo.