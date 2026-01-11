El martes

El INDEC publicará la inflación de diciembre 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) divulgará este martes 13 de enero el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre. Según analistas y estimaciones privadas, la variación acumulada de inflación en 2025 podría ubicarse cerca del 31%, marcando el nivel más bajo en ocho años y reflejando la desaceleración sostenida de los precios tras los picos de años anteriores.